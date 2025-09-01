راهکاری برای ادامه بیمه فرزندان بازنشستگان لشکری

به گزارش خبرنگار ایلنا، بنابر اعلام سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، از این پس پوشش بیمه فرزندان پسر بالای ۲۵ سال و همچنین دختران بعداز تاریخ ازدواج، قطع شده و بصورت سیستمی (باحق بیمه آزاد) ادامه پیدا نمی‌کند.

براین اساس، پیش از این بدون اطلاع، بیمه این فرزندان به صورت آزاد محاسبه می‌شد اما اکنون بازنشسته باید با ارائه مدارک پیگیر کار باشد. بنابراین آن دسته از سرپرستان خانوار که تمایل به ادامه پوشش بیمه‌ای فرزندان خود دارند باید حتما قبل از قطع شدن بیمه فرزند به دفاتر ساتا مراجعه و با ارائه مدارک لازم درخواست ادامه پوشش به صورت اختیاری و آزاد برای فرزند خود داشته باشند.

