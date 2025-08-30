وزیر کار در همایش «وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر» سنندج:
در دنیا ۹۰ درصد سرمایهها توسط صندوقها تأمین میشود اما بخش خصوصی مدیریت میکند
میدری در همایش «وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر» که با حضور فعالان اقتصادی کردستان، بر ضرورت تغییر نگاه به توسعه تأکید کرد و گفت: راهحل توسعه ، مشارکت جدی بخش خصوصی در مدیریت سرمایهگذاریهاست.
به گزارش ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اشاره به پروژههای در حال اجرا در کردستان، اظهار داشت: سنگشکن استان ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد. همچنین بازسازی بخشهای سیسییو و آیسییو بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج در دستور کار است و درمانگاه دهقانان با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی حداکثر تا هفته دولت آینده افتتاح خواهد شد.
وی افزود: درمانگاه تخصصی سنندج نیز با ۶۰ درصد پیشرفت در دهه فجر امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
ضرورت اصلاح نظام مالی و جلوگیری از خروج سرمایهها
میدری با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره شرکت لاستیک بارز کردستان، گفت: این شرکت ۸۰۰ میلیارد تومان سود داشته اما سرمایهگذاریهای آن در داخل استان انجام نشده است. در گذشته نیز بارها دیدهایم که سود واحدهای بزرگ صنعتی در استانهای دیگر به تهران منتقل میشود.
او افزود: برای اصلاح این روند، وزارت تعاون با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی سازوکاری را طراحی کرده تا حسابهای مالی شرکتها و محل پرداخت مالیات و کارتهای بازرگانی آنان شفاف شود.
به گفته او، این روند پیچیده و زمانبر است اما میتواند از تمرکز سرمایه در تهران جلوگیری کند.
گلایه از تبعیضهای شغلی
وزیر تعاون با انتقاد از رویههای تبعیضآمیز در استخدام، گفت: گاهی میبینیم کارگران از خارج استان به کردستان آورده میشوند یا بالعکس، صرفاً بر اساس روابط شخصی و نه شایستگی. این روند باید اصلاح شود تا فرصتهای شغلی بر پایه توانایی افراد توزیع شود.
نقش بخش خصوصی در توسعه
میدری با بیان اینکه تصور توسعه صرفاً با سرمایهگذاری دولتی نادرست است، افزود: تجربه نشان داده استانهایی مانند یزد با کمترین سرمایهگذاری دولتی و حضور فعال بخش خصوصی کمترین نرخ بیکاری را دارند، در حالی که استانهایی با سرمایهگذاری دولتی گسترده با مشکلات نارضایتی اجتماعی روبهرو بودهاند.
او گفت: راهکار درست، مشارکت صندوقهای بازنشستگی در سرمایهگذاری به همراه مدیریت بخش خصوصی است. در بسیاری از کشورها ۹۰ درصد سرمایه توسط صندوقها تأمین و مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار میشود.
توجه به صنایع پاییندست و مهارتآموزی
وزیر تعاون با اشاره به ظرفیتهای کردستان در حوزه معدن طلا تأکید کرد: باید به سمت توسعه صنایع پاییندستی مانند طلا و جواهر برویم. همانگونه که در کشورهایی نظیر تایوان از فناوری در این صنعت استفاده شده، ما نیز میتوانیم از ظرفیتهای فناورانه برای ارزشآفرینی بیشتر بهره ببریم.
وی در ادامه از تحول بزرگ در سازمان آموزش فنیوحرفهای خبر داد و گفت: بازسازی و نوسازی مراکز فنیوحرفهای در دستور کار است و رئیسجمهور نیز اهتمام ویژهای به این موضوع دارد. به گفته میدری، با همکاری اتاق بازرگانی، خانه صنعت و اتاق تعاون، این مراکز با هدف تربیت نیروی ماهر و ایجاد اشتغال پایدار فعالتر خواهند شد.
پیشنهاد سرمایهگذاری در حملونقل هوایی
میدری در پایان به فعالان اقتصادی پیشنهاد داد با استفاده از ظرفیتهای بانکی و صندوقهای بازنشستگی در حملونقل هوایی سرمایهگذاری کنند. وی گفت: داشتن یک هواپیما با برند داخلی در سنندج از پرسودترین فعالیتها خواهد بود و سرمایه آن ظرف ۱۸ ماه بازمیگردد.
او در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: مسائل استان کردستان راهکار کارشناسی دارد، اما این راهکارها ساده نیستند. با وفاق و همافزایی بخش خصوصی، دولت و صندوقهای بازنشستگی میتوان آیندهای متفاوت برای استان رقم زد.