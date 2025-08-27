خبرگزاری کار ایران
حقوق معوقه کارگران «ایران پوپلین» و نگرانی از آینده

کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت با مشکل دو ماه حقوق معوقه روبه‌رو هستند. به گفته نمایندگان کارگری، تأخیر در پرداخت دستمزدها باعث ایجاد فشار معیشتی بر خانواده‌های آنان شده است.

کارگران ایران پوپلین رشت در تماس با خبرنگار ایلنا، از معوقات مزدی و نگرانی بابت آینده خبر دادند. کارگران می‌گویند: کاهش سرمایه‌گذاری و رکود در خط تولید، نگرانی‌ها درباره آینده این واحد قدیمی نساجی را افزایش داده است. کارشناسان معتقدند که بی‌توجهی به نوسازی و توسعه کارخانه، ادامه فعالیت آن را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گفته نمایندگان کارگری، این وضعیت در حالی ادامه دارد که مسئولان استانی و همچنین مدیران شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تا کنون واکنش مؤثری برای حل بحران نشان نداده‌اند.

یکی از آن‌ها گفت: ما کارگران کارخانه ایران پوپلین ماه‌هاست با حقوق معوقه و وضعیت نامشخص تولید دست و پنجه نرم می‌کنیم. اکنون دو ماه است که حقوق دریافت نکرده‌ایم و سفره‌های کارگری روز به روز خالی‌تر می‌شود.

آن‌ها افزودند: ما خواستار پرداخت فوری حقوق معوقه، ارائه برنامه روشن برای احیای تولید و پایان دادن به این بی‌توجهی‌ها هستیم. صدای کارگران ایران پوپلین باید شنیده شود.

 

