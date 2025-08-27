حقوق معوقه کارگران «ایران پوپلین» و نگرانی از آینده

کارگران ایران پوپلین رشت در تماس با خبرنگار ایلنا، از معوقات مزدی و نگرانی بابت آینده خبر دادند. کارگران می‌گویند: کاهش سرمایه‌گذاری و رکود در خط تولید، نگرانی‌ها درباره آینده این واحد قدیمی نساجی را افزایش داده است. کارشناسان معتقدند که بی‌توجهی به نوسازی و توسعه کارخانه، ادامه فعالیت آن را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گفته نمایندگان کارگری، این وضعیت در حالی ادامه دارد که مسئولان استانی و همچنین مدیران شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تا کنون واکنش مؤثری برای حل بحران نشان نداده‌اند.

یکی از آن‌ها گفت: ما کارگران کارخانه ایران پوپلین ماه‌هاست با حقوق معوقه و وضعیت نامشخص تولید دست و پنجه نرم می‌کنیم. اکنون دو ماه است که حقوق دریافت نکرده‌ایم و سفره‌های کارگری روز به روز خالی‌تر می‌شود.

آن‌ها افزودند: ما خواستار پرداخت فوری حقوق معوقه، ارائه برنامه روشن برای احیای تولید و پایان دادن به این بی‌توجهی‌ها هستیم. صدای کارگران ایران پوپلین باید شنیده شود.

