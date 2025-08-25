دستمزدها با سبد معیشت مردم فاصله دارد

به گزارش ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) شب گذشته در نشستی، در ارتباط با فاصله مزد و معیشت اظهار نظر کرد.

میدری در این نشست استانی اظهار کرد: وضعیت موجود برای ما خوش‌آیند نیست. وضعیت بازار کار کشور از نظر تورم و بیکاری قابل قبول نیست. آنچه ما می‌توانیم انجام دهیم نیز محدودیت‌هایی دارد. برای مثال ما با افزایش ۴۵ درصدی مزد و افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان در جهت کاهش مزد و معیشت تلاش کردیم اما کسی نمی‌تواند از این اقدام دفاع کند.

وی با اشاره به اینکه «دستمزدها با سبد معیشت مردم فاصله دارند؛ گفت: سبد معیشتی با دستمزدها و حقوق‌های پرداختیبه خاطر تورم چنان فاصله دارند که با وجود افزایش حقوق و مزد، این فاصله پر نمی‌شود و اگر بخواهیم باز هم بیش از این فاصله را پر کنیم، برای بنگاه‌های اقتصادی کشور مشکل ایجاد می‌شود.

انتهای پیام/