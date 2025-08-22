به گزارش ایلنا، با اجرای این پروژه ملی،۸ هکتار زمین جهت ساخت انبار مسقف و غیر مسقف و بارانداز تسطیح و آماده سازی می شود و به ظرفیت موجود این پایانه مرزی افزوده خواهد شد.
در حال حاضر روزانه ۵۰۰ کامیون به صورت میانگین ۲۵ تنی از پایانه انبار عمومی مرزی "لطفآباد" تردد دارد که با اجرایی شدن این پروژه به روزانه حدود ۶۲۰ کامیون افزایش خواهد یافت.
پایانه مرزی «لطفآباد» شهرستان درگز در ۹۰ کیلومتری جنوب عشق آباد پایتخت ترکمنستان قرار دارد و فاصله این گمرک و پایانه مرزی با شهر درگز در شمال خراسان رضوی ۲۲ کیلومتر و با مشهد ۲۹۶ کیلومتر است.
شرکت انبارهای عمومی با ایجاد انبار و تامین فضای اداری لازم نقش مهمی در گمرکات و ترانزیت کشور دارد و مهم ترین مجموعه انباری کشور است.
احمد میدری " در این آیین با اشاره به زادگاه شهید صیاد شیرازی ( درگز)، او را مایه افتخار همه ایرانیان دانست و یادآور شد: شهید چمران در ابتدای انقلاب از این شهید والا مقام با احترام فراوان یاد کرده بود.
لزوم حضور مدیران در میدان
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت حضور مدیران در میدان، گفت: بازدیدهای میدانی علاوه بر حل مسائل، فرصتی برای شناسایی ظرفیتهای ویژه هر منطقه فراهم میکند.
وی افزود: تصمیماتی که صرفاً در تهران اتخاذ میشوند، گاه مانع رشد ظرفیتهای محلی شده یا بستر لازم برای توسعه را فراهم نمیکنند.
اهمیت موقعیت مرزی لطفآباد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت موقعیت مرزی لطفآباد، توسعه تجارت را نخستین گام برای پیشرفت اقتصادی دانست و افزود: من در دانشگاه به دانشجویانم می گفتم تجربه تاریخی انگلستان نشان میدهد که این کشور ابتدا با تسلط بر تجارت، زمینه را برای صنعتی شدن فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: لطفآباد یکی از مرزهای مهم تجاری ایران است که به دلیل ارزانتر بودن حملونقل دریایی و همچنین ساختار دولتی اقتصاد شوروی سابق، کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. اما امروز این منطقه میتواند نقشی محوری در تجارت ایران و آسیای میانه ایفا کند.
توسعه انبارهای عمومی و لجستیک
وی احداث انبارهای عمومی و مراکز لجستیکی در لطفآباد را اقدامی حیاتی برای کل کشور توصیف کرد و افزود: با این سیاست، نهتنها نیازهای منطقهای تأمین میشود، بلکه امکان گسترش تجارت ملی نیز فراهم خواهد شد.
تأکید بر اقتصاد مقاومتی و تنوع مرزهای تجاری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تهدیدات منطقهای علیه ایران، تأکید کرد: راه مقابله با این تهدیدات مقاومسازی اقتصاد است و این امر تنها با ایجاد تنوع در مرزهای تجاری کشور محقق میشود.
نقش وزارت تعاون و حملونقل در ترانزیت
وی با یادآوری ظرفیتهای شرکتهای حملونقل کشور، بهویژه مجموعههای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خاطرنشان کرد: این ظرفیتها میتوانند نقشی جدی در حوزه ترانزیت ایفا کنند.
به گفته او، مطابق دستور رئیسجمهور، کالاها نباید در بنادر کشور دپو شوند و لازم است ظرفیتهای تجاری در سراسر مناطق مرزی افزایش یابد.
خراسان؛ قطب صنعتی، کشاورزی و تجاری کشور
میدری در پایان، استان خراسان را یکی از قطبهای صنعتی، تجاری و کشاورزی ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که با همافزایی ظرفیتهای منطقهای و تلاش مدیران محلی، نقش این استان در توسعه صادرات و تجارت ملی بیش از پیش تقویت شود.
