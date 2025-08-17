در گفتوگو با ایلنا طرح شد؛
مسئلهی تبدیل وضعیت معلمان غیررسمی به کجا رسید؟
در برنامه هفتم توسعه، بندی مطرح شد که این گروهها میتوانند در صورت نیاز آموزش و پرورش به عنوان معلم حقالتدریس به کار گرفته شوند. اما با وجودِ اینکه این بند مورد تائید قرار گرفته بود معلمان تبدیل وضعیت نشدند و آموزش و پرورش از آنها به عنوان معلم حقالتدریس استفاده نکرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آموزش و پرورش سالهاست کمبود نیروی خود را با معلمان غیررسمی، یعنی معلمانی در قالب قراردادهای پیشدبستانی، نهضتیها، غیرانتفاعیها، سرباز معلمها و… جبران کرده است. این معلمان سالهاست با حقوق ناچیز در شرایط سخت کار کردهاند و در انتظار تبدیل وضعیت خود هستند.
طرح تبدیل وضعیت این معلمان بارها در مجلس در قالب طرحهای مختلف از جمله طرح ساماندهی مطرح شده است. همچنین مجلس در قالب برنامه توسعه هفتم به این موضوع اشاره کرده است. مطرح شدنِ چندبارهی این مسئله در مجلس، معلمان را بارها به حل مشکل خود امیدوار کرده اما با وجود گذشت چندین سال از طرح مسئله، فعلا خبری از تبدیل وضعیت این معلمان نیست.
کوروش شریعتی، نماینده جمعی از معلمان غیررسمی، در رابطه با سرنوشت این مطالبهی معلمان گفت: متأسفانه ناامید شدیم و به این نتیجه رسیدیم که تبدیل وضعیت این معلمان فقط وعده و وعید است. این طرح بارها در مجلس دست به دست شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است. جز نامهنگاریهای متعدد، پیشرفتی در زمینه تبدیل وضعیت معلمان نمیبینم.
نماینده معلمان غیررسمی بیان کرد: طرح تبدیل وضعیت معلمان که شامل مربیان پیشدبستانی، نهضتیها، غیرانتفاعیها و سرباز معلمها میشوند، با هدف تبدیل وضعیت معلمان غیررسمی از طریق آزمون داخلی، از کمیسیون آموزش به هیات رییسه مجلس فرستاده شد و منتظر اعلام وصول در هیات رئیسهی مجلس بود که آن را با این ادعا که بودجه کافی نداریم، رد کردند.
این نماینده گفت: در برنامه هفتم توسعه، بندی مطرح شد که این گروهها میتوانند در صورت نیاز آموزش و پرورش به عنوان معلم حقالتدریس به کار گرفته شوند. اما با وجودِ اینکه این بند مورد تائید قرار گرفته بود معلمان تبدیل وضعیت نشدند و آموزش و پرورش از آنها به عنوان معلم حقالتدریس استفاده نکرد.
شریعتی گفت: به ما گفتند قرار است شیوهنامهای برای تبدیل وضعیت تنظیم کنیم و انتهای مرداد ماه این شیوهنامه را برای اجرا ابلاغ کنیم اما متوجه شدیم نمایندگان مجلس مخالف این شیوه نامه بودند. در حالیکه در برنامه هفتم توسعه آورده شده بود اما در نهایت اجرا نشد.
وی گفت: طرح دیگری هم در مجلس مطرح شد که در آن قید شده شهرستانهایی که به این معلمان نیاز دارند، از آنها به عنوان نیروی حقالتدریس استفاده شود و در شهرستانهایی که ظرفیت پر است، معلمان میتوانند به عنوان حق التدریس در مناطق دیگر فعالیت کنند.
شریعتی تأکید کرد: آنچه در طرح جدید وجود دارد، سالهاست در مجلس مطرح شده و حالا هم دوباره طرح دیگری دادند که تکرار مکررات است و احتمالا برای این است که بگویند موضوع را در دست بررسی داریم. در حالیکه با سابقهای که از نمایندگان مجلس در برخورد با این طرح داریم، از به نتیجه رسیدن آن ناامید هستیم. احتمالا مدتی در مجلس در مورد آن بحث میشود و حتی اگر به تصویب برسد و در شورای نگهبان هم مورد قبول قرار بگیرد باز هم جایی متوقف شود و به مرحلهی اجرا نرسد.