وزیر کار خبر داد:
مذاکره وزارت کار با پلتفرمهای اینترنتی برای بیمه رانندگان/ حذف یارانه سه دهک از شهریورماه
وزیر کار از آخرین تلاشهای این وزارتخانه در زمینه بیمه اقشار مختلف و اصلاح کالابرگ الکترونیکی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در حاشیه نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه در جمع خبرنگاران به تلاش این وزارتخانه برای حل مشکل کارکنان پلتفرمها و برقراری کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد.
میدری اظهار کرد: ما تلاش داریم بحث بیمه رانندگان و کارکنان پلتفرمها را در تعامل با مجلس و دولت حل کنیم. با وجود جلسات متعددی که با مدیران پلتفرمها برگزار شد، ما هنوز به توافقی در این زمینه نرسیدیم.
وی افزود: صاحبان پلتفرمها این دغدغه را دارند که توافقنامه بیمهای به نحوی تدوین نشود که از آنها تلقی کارفرما بودن شود. ما نیز در وزارت کار معتقدیم آنها کارفرما نیستند. آنها میگویند در بیمه نیروهای فعال ذیل این پلتفرمها مشارکت میکنیم اما نباید برداشت حقوقیای از این مشارکت صورت گیرد که بعدها برای آنها چالش قانونی ایجاد کند.
میدری تصریح کرد: ما همچنان درحال مذاکره هستیم تا با حل مشکل بیمه نیروها هم انتفاعی به پلتفرمها برسد و هم مشکل شاغلان درون پلتفرمها کاهش یابد. ما میخواهیم توافقی صورت گیرد که پلتفرمها در مشارکت در حمایت از شاغلان پلتفرمها نگرانی نداشته باشند.
وزیر کار درباره کالابرگ الکترونیکی گفت: آنچه مجلس به طور جدی دنبال میکند، حذف سه دهک بالا از شمولیت کالابرگ الکترونیکی است.
وی تاکید کرد: در همین راستا ما اطلاعات افراد را به روز کردیم و افرادی را که مشمول حذف هستند، در صورت تمایل از علت حذفشان آگاه کرده و در صورت اعتراض به حذف، مورد بررسی مجدد قرار میگیرند. امیدواریم این فرآیند مورد تایید قرار بگیرد که از شهریور ماه بتوانیم آن را اجرا کنیم.