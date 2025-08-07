جان باختن دو کارگر افغانستانی در آتشسوزی کارگاه چوب
دو کارگر افغانستانی در آتشسوزی کارگاه چوب جان باختند.
به گزارش ایلنا، در ساعات اولیه صبح چهارشنبه ۱۵ مرداد، در نتیجه آتش سوزی گسترده ای که در یک کارگاه و انبار نگهداری مصنوعات چوبی و کارتن در جاده ساوه، محله علیآباد قاجار رخ داد دو کارگر مهاجر افغانستانی جان باختند.
به نقل از منابع آتش نشانی، محل آتشسوزی، یک سوله بزرگ به متراژ حدود ۵۰۰ متر بود که آتش نشانان حین عملیات اطفا حریق با پیکر دو کارگر افغانستانی که در همان محل، در میان دود و شعلههای زیاد گرفتار و دچار سوختگی شدید شده و فوت کرده بودند مواجه شدند.