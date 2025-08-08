جزئیات بیشتر از افزایش سن و سابقه بازنشستگی

آرمین خوشوقتی، کارشناس مسائل حقوقی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با تاکید معاونت سازمان تامین اجتماعی در رابطه باعدم افزایش سن بازنشستگی گفت: آنچه در قوانین جدید برنامه هفتم توسعه و ماده ۲۹ این برنامه تغییر کرده، شرایط احراز بازنشستگی مربوط به سابقه بیمه است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر، سابقه بیمه افزایش یافته، اما سن بازنشستگی تغییری نداشته است. در واقع، بر اساس مقررات جدید، سن بازنشستگی برای آقایان همچنان بین ۶۰ تا ۶۲ سال و برای خانم‌ها ۵۵ سال است. اما نکته تعیین‌کننده این است که برای بازنشستگی در این سنین، فرد بیمه‌شده باید سابقه پرداخت حق بیمه کافی را دارا باشد.

وی گفت: بنابراین، تغییرات مربوط به سقف و کف سابقه بیمه لازم برای بازنشستگی تغییر کرده است. برای مثال، پیش از تاریخ سوم مرداد ۱۴۰۳، فردی که دارای ۲۸ سال سابقه بیمه بود، می‌توانست طبق مقررات قبلی بازنشسته شود. اما اکنون، اگر فردی سابقه کمتری داشته و به سن قانونی (۶۰ تا ۶۲ سال برای مردان یا ۵۵ سال برای زنان) رسیده باشد، بدون داشتن سابقه کافی نمی‌تواند بازنشسته شود، مگر اینکه سن و سابقه به حد نصاب برسد.

خوشوقتی افزود: بنابراین، دو شرط اصلی برای بازنشستگی وجود دارد: سن قانونی (که تغییر نکرده است) و سابقه پرداخت حق بیمه کافی. برای توضیح بیشتر، فرض کنید آقایی ۶۲ساله با ۲۵ سال سابقه بیمه وجود دارد. طبق قوانین قبلی، این فرد می‌توانست بازنشسته شود و حداقل مستمری را دریافت کند. ولی بر اساس مقررات جدید، باید سابقه بیمه خود را به حداقل ۳۰ یا حتی ۳۵ سال برساند تا بتواند بازنشسته شود.

خوشوقتی گفت: چنانچه سن قانونی فرد به حد نصاب رسیده باشد اما سابقه بیمه کافی نداشته باشد، بازنشستگی برای وی امکان‌پذیر نیست. البته باید تاکید کنم که این مقررات جدید برای افرادی که قبل از سوم مرداد ۱۴۰۳ حداقل ۲۸ سال سابقه بیمه داشتند اعمال نمی‌شود و آن‌ها می‌توانند طبق قوانین پیشین بازنشسته شوند.

خوشوقتی گفت: در نتیجه، سن تغییری نکرده و فقط با این هدف که صندوق‌های بازنشستگی بتوانند منابع مالی خود را از راه دریافت حق بیمه تامین کنند، قانونگذار الزام‌هایی را که برای احراز شرایط بازنشستگی لازم است، سختگیرانه کرده است.

وی گفت: بنابراین، دیگر نمی‌توان صرفاً بر اساس سن ۶۰ سال برای مردان یا ۵۵ سال برای زنان بازنشستگی را تعیین کرد، بلکه ترکیبی از سن و سابقه برای بازنشستگی ملاک عمل است.

