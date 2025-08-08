کارگران شهرداری خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: دو ماه معوقات مزدی سال جاری (خرداد و تیر) را طلبکاریم و با اتمام مرداد ماه؛ این معوقات به ۳ ماه افزایش پیدا می‌کند.

به گفته آن‌ها؛ هم اکنون در شهرداری خاش حدود ۷۰کارگر قراردادی و حدود ۱۵۰ کارگر شرکتی مشغول به کارند که شهرداری از دی ماه سال گذشته (۱۴۰۳) با تامین منابع مالی، برای مدتی همه معوقات مزدی کارگران را به روز کرده بود.

این کارگران اظهار داشتند: تنها نگرانی ما بازگشت به شرایط قبل و انباشته شدن مطالبات‌مان در ماه‌های آینده است و اینکه اگر در هر ماه بخشی از آن‌ها پرداخت نشود، بار دیگر مطالبات‌مان افزایش می‌یابد.

به گفته این کارگران؛ اگر مدیریت شهرداری راهکاری برای پرداخت بدهی‌های خود به کارگران پیدا نکند، همه کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی خود دچار مشکل خواهند شد.

آن‌ها گفتند: شرایط زندگی برای کارگران شهرداری خاش سخت شده است. جدا از تامین معیشت، پرداختِ هزینه برق، آب و اجاره بهای خانه‌هایی که در آن سکونت داریم، چندین ماه به تاخیر افتاده است

