جهش سرمایهگذاری در کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اخذ مجوزهای ملی امکان پذیر است
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از اخذ مجوزهای ملی برای اجرای طرحهای بزرگ زیربنایی، حمایت گسترده از تولیدکنندگان و دامداران، توسعه فرصتهای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سعید داوودینیا امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد این معاونت در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد استان نیازمند برنامهریزی دقیق، تأمین منابع مالی، جذب سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهاست و در این راستا اقدامات مؤثر و ماندگاری در حوزههای مختلف برنامه و بودجه، سرمایهگذاری، اشتغال، تسهیلات، فناوری اطلاعات و مدیریت بحران انجام شده است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای سال گذشته، پیگیری و اخذ مجوزهای ماده ۲۳ برای طرحهای زیربنایی بخش کشاورزی بوده، افزود: با تلاشهای صورت گرفته، مجوز ماده ۲۳ برای شش پروژه انتقال آب در سطح یکهزار و ۷۳۲ هکتار اخذ شد و همچنین مجوز ایجاد یک ردیف اعتباری ملی برای احداث ۷۰ هزار هکتار باغ در حوزه کارون دریافت شد.
داوودینیا در ادامه به اقدامات حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعهد اشتغال بخش کشاورزی استان به تعداد یکهزار و ۴۶۰ نفر محقق شد و برنامهریزی لازم برای ایجاد یکهزار و ۲۰۰ فرصت شغلی جدید در سال ۱۴۰۵ نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی حمایت از تولیدکنندگان و بهرهبرداران را از اولویتهای مهم این معاونت دانست و افزود: سرمایه در گردش مورد نیاز دامداران از طریق سازوکار کیف پول الکترونیکی برای ۱۱۶ مورد به مبلغ ۶ هزار و ۸۸۱ میلیارد ریال تأمین شد که نقش مؤثری در استمرار تولید و کاهش مشکلات نقدینگی واحدهای دامداری استان داشته است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین به فعالیتهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۹ جلسه این ستاد برگزار شد و پیگیریهای لازم برای امهال تسهیلات بانکی ۳۰۰ طرح تولیدی به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان انجام شد.
وی با اشاره به اقدامات حوزه سرمایهگذاری افزود: حضور مستمر در ۲۶ جلسه «شنبههای سرمایهگذاری» و هفت کمیسیون تخصصی، زمینه تصویب ۵۵ طرح کشاورزی را فراهم کرد. همچنین ۵۰ بسته سرمایهگذاری، ۱۸ پروژه انتقال آب و ۱۳ طرح مجتمع کشاورزی دارای مجوز کمیسیون ماده ۲ برای معرفی به سرمایهگذاران آماده و ارائه شد.
داوودینیا ادامه داد: به منظور تسهیل فرآیند جذب سرمایهگذار، بستههای سرمایهگذاری و مجوزهای بینام تهیه شد و موانع فنی و اجرایی چندین مگاپروژه مهم از جمله طرح ۲۰ هزار رأسی دام سبک فخر آریا، طرح ۲۰۰ هزار رأسی دام سبک صباح، طرح پرورش اسب فرخشهر و واگذاری ایستگاه شولی پیگیری و رفع مشکل گردید.
وی با اشاره به نتایج سفر ریاست جمهوری گفت: در قالب تفاهمنامههای منعقد شده، چندین مگاپروژه بزرگ کشاورزی برای اجرا در سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده که با سرمایهگذاری ۲۷۰ میلیارد ریالی، زمینه ایجاد ۶۸۸ فرصت شغلی مستقیم و یکهزار و ۲۶۳ فرصت شغلی غیرمستقیم را فراهم خواهد کرد. این طرحها در حوزههای پرورش دام سبک و سنگین و صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی اجرا میشوند.
داوودینیا همچنین از اقدامات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل خبر داد و افزود: همکاری مؤثر در مانور تمامعیار استان و برگزاری دو مانور تخصصی پدافند غیرعامل در حوزههای زیستی و سایبری از جمله اقدامات شاخص سال گذشته بوده است.
وی در پایان با اشاره به توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: راهاندازی خطوط فیبر نوری در شهرستانها، یکپارچهسازی اتوماسیون اداری با وزارت جهاد کشاورزی، ارتقای امنیت و مانیتورینگ شبکه و الکترونیکیسازی بایگانی اسناد از جمله اقدامات مهم در راستای توسعه دولت هوشمند و بهبود بهرهوری اداری بود.
صدور ده ها مجوز صنایع تبدیلی در چهارمحال و بختیاری
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست از صدور ده ها مجوز سرمایه گذاری، توسعه، بازسازی و بهره برداری از ابتدای سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف کاهش ضایعات، تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار در استان انجام شده است.
نظام آرمند با اشاره به نقش راهبردی صنایع تبدیلی در تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، سه فقره پروانه بهره برداری برای واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی صادر شده که این واحدها با ظرفیت فرآوری ۵ هزار و ۲۰۰ تن، زمینه اشتغال مستقیم ۷۱ نفر را فراهم کرده اند که سرمایه گذاری انجام شده در این طرح ها بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: در راستای توسعه ظرفیت های فرآوری، چهار فقره جواز توسعه برای افزایش ظرفیت تولید و بهبود بهره وری واحدهای موجود و سه فقره جواز بازسازی و نوسازی برای اصلاح خطوط تولید و ارتقای کیفیت محصولات صادر شده است.
آرمند با اشاره به استقبال سرمایه گذاران از این بخش تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷ فقره جواز تأسیس برای احداث واحدهای جدید صادر شد که نقش مهمی در جلوگیری از خام فروشی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی استان خواهد داشت.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه به اقدامات صورت گرفته در شهرک تخصصی بادام شهرستان سامان اشاره و خاطرنشان کرد: با تشکیل کارگروه اهلیت سنجی و اطلاع رسانی به سرمایه گذاران، از میان ۱۰۲ متقاضی، ۲۲ مورد موافقتنامه اولیه و چهار فقره جواز تأسیس برای استقرار در این شهرک صادر شده است که می تواند زمینه ساز شکل گیری یکی از مهم ترین قطب های فرآوری و بسته بندی بادام در کشور باشد.
وی همچنین از حمایت های مالی از سرمایه گذاران خبر داد و گفت: ۱۰ طرح اقتصادی اولویت داری از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به بانک های سینا و توسعه تعاون معرفی شده اند و همچنین ۱۴ طرح اقتصادی دیگر از محل کشت قراردادی برای بهره مندی از تسهیلات بانکی به شبکه بانکی معرفی شده اند.
آرمند تأکید کرد: توسعه صنایع تبدیلی و غذایی علاوه بر کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده، با ایجاد فرصت های شغلی جدید و تکمیل زنجیره تولید، نقش مهمی در تحقق امنیت غذایی و رونق اقتصادی استان دارد.