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اعلام زمان نشست خبری قلعه‌نویی و بازیکن تیم ملی پیش از بازی با بلژیک

اعلام زمان نشست خبری قلعه‌نویی و بازیکن تیم ملی پیش از بازی با بلژیک
کد خبر : 1801509
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زمان نشست سرمربی و بازیکن تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی با بلژیک مشخص شد.

به گزارش ایلنا به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی، زمان نشست خبری پیش از بازی دومین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در مرحله‌گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک مشخص شد.

براین اساس امیر قلعه‌نویی، سرمربی و سعید عزت‌اللهی، بازیکن تیم ملی باید از ساعت ۱۸:۴۵ روز شنبه به وقت محلی لس آنجلس(۵:۱۵ صبح یکشنبه به وقت تهران) در نشست خبری این بازی شرکت کنند.

دیدار ۲ تیم از ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبه ۳۱ خرداد به وقت تهران در ورزشگاه سوفی لس آنجلس برگزار می‌شود.

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