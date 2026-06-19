آخرین آمادهسازی سبزها برای تقابل با اسپانیا
تیم ملی عربستان در آستانه دیدار حساس برابر اسپانیا، اردوی خود در آستین را ترک میکند و پس از استقرار در آتلانتا، آخرین برنامههای تمرینی و رسانهای خود را پیش از این مسابقه برگزار خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی عربستان طبق برنامه عصر جمعه شهر آستین در ایالت تگزاس را به مقصد آتلانتا ترک خواهد کرد تا آماده دیدار سرنوشتساز برابر اسپانیا شود. این مسابقه از اهمیت ویژهای برای شاگردان جورجیوس دونیس در مسیر صعود از مرحله گروهی برخوردار است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، پرواز عربستان حدود دو ساعت و نیم به طول خواهد انجامید و اعضای تیم پس از ورود به آتلانتا در هتل گراند حیات واقع در منطقه باکهد مستقر میشوند.
کادر فنی عربستان پیش از این مسابقه، آخرین جلسه تمرینی خود را در زمین دانشگاه کنسو برگزار خواهد کرد. مسئولان تیم برای هماهنگی بهتر برنامهها، جزئیات مربوط به مسیرهای رفتوآمد را نیز بررسی کردهاند؛ چرا که محل تمرین در شمال آتلانتا قرار دارد و فاصله آن تا محل اقامت تیم حدود ۳۵ کیلومتر است.
پس از پایان تمرین، جورجیوس دونیس در نشست خبری رسمی پیش از بازی حضور خواهد یافت. این نشست در ورزشگاه مرسدس بنز، محل برگزاری دیدار عربستان و اسپانیا، برگزار میشود و سرمربی یونانی درباره آخرین وضعیت تیمش صحبت خواهد کرد.
همچنین برنامه کاروان عربستان به شکلی تنظیم شده که بلافاصله پس از پایان مسابقه، اعضای تیم آتلانتا را ترک کرده و به آستین بازگردند تا ادامه اردو و برنامههای آمادهسازی خود را در پایگاه اصلی تیم دنبال کنند.