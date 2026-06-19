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معنای عبارت "PFP" در جدول‌های گروهی جام جهانی ۲۰۲۶

معنای عبارت "PFP" در جدول‌های گروهی جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1801472
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جدول‌های گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ که توسط فیفا منتشر شده، شامل یک ستون جدید به نام "PFP" یا "نقاط بازی جوانمردانه" است.

به گزارش ایلنا، در مقررات این مسابقات، برای هر کارت زرد یک امتیاز منفی، برای کارت زرد دوم و اخراج غیرمستقیم سه امتیاز منفی، برای کارت قرمز مستقیم چهار امتیاز منفی و برای کارت زرد به همراه کارت قرمز مستقیم پنج امتیاز منفی در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر، تیم ملی آفریقای جنوبی با منفی ۱۲، بدترین وضعیت را در این زمینه دارد که ناشی از دو کارت قرمز مستقیم در بازی افتتاحیه مقابل مکزیک است.

تیم‌ها همچنین می‌توانند برای کسب عنوان تیم جوانمردانه، جایزه‌ای به ارزش ۵۰ هزار دلار دریافت کنند. این جایزه بر اساس شش معیار مختلف که به جنبه‌های مثبت بازی توجه دارد، تعیین می‌شود.

به عنوان مثال، بازی‌های تهاجمی امتیاز بیشتری نسبت به بازی‌های تدافعی کسب می‌کنند. رفتار تیم‌ها در زمین، احترام به حریفان و رفتار کادر فنی نیز در این ارزیابی لحاظ می‌شود.

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