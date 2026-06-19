به گزارش ایلنا، سه شیرها تورنمنت خود را با یک نمایش هجومی و پرفشار در دالاس آغاز کردند و به پیروزی ۴ بر ۲ مقابل کرواسی دست یافتند. گلزنی هری کین، جود بلینگام و مارکوس رشفورد در این مسابقه، روی ضعف‌های آشکار دفاعی انگلیس سرپوش گذاشت؛ ضعف‌هایی که به حریف اجازه داد تا پیش از سوت پایان نیمه اول، دو بار کار را به تساوی بکشاند. اگرچه این نتیجه نخستین پیروزی انگلیس در جام جهانی مقابل یک تیم حاضر در رتبه‌بندی ۱۵ تیم برتر فیفا از سال ۲۰۰۲ را رقم زد، اما نگرانی‌ها درباره ساختار دفاعی و توان بدنی بازیکنان در بلندمدت همچنان به قوت خود باقی است.

هشدار جدی نیکی بات درباره عواقب فوتبال پرفشار در جام جهانی

نیکی بات در گفتگو با پدی پاور استدلال کرد که تلاش برای پیاده‌سازی ریتم بی‌رحمانه و سریع لیگ برتر در گرمای شدید مسابقات ملی، در نهایت رمق بازیکنان را خواهد گرفت. او در این باره گفت: "ما خوب بازی کردیم و برد خوبی بود، هرچند کرواسی بسیار پایین‌تر از دوران اوجش به نظر می‌رسید. ما واقعاً خوب پرس کردیم. اما در مورد انگلیس، اینکه بگوییم می‌توانیم مقابل تیم‌های ملی برتر با سبک لیگ برتر بازی کنیم، اصلاً ایده درستی نیست.

وقتی من برای انگلیس بازی می‌کردم، ما بیشتر اوقات سعی می‌کردیم همین کار را انجام دهیم. اما در آن گرما، بعد از دقیقه ۶۰ کاملاً نابود می‌شوید. در مواجهه با تیمی مثل اسپانیا، آن‌ها فقط توپ را حفظ می‌کنند، آن را به گردش درمی‌آورند و دیکته‌کننده سرعت بازی می‌شوند؛ در چنین وضعیتی شما در نهایت فقط سایه‌ها را تعقیب خواهید کرد. آن‌ها با همان پاس آخر کار شما را تمام می‌کنند و خطوط دفاعی‌تان را به راحتی می‌شکافند."

شرایط اقلیمی، دیکتاتور اصلی تاکتیک‌های تورنمنت

بات اصرار دارد که شرایط آب و هوایی شدید و زیرساخت‌های متفاوت استادیوم‌ها در شهرهای مختلف میزبان، در نهایت تعیین خواهد کرد که آیا بازیکنان از نظر بدنی توانایی حفظ سبک پرس پرفشار در تمام ۹۰ دقیقه را دارند یا خیر.

او در ادامه افزود: "فکر نمی‌کنم بتوانید در این تورنمنت در هر مسابقه این‌طور بازی کنید. همه چیز به این بستگی دارد که کجا بازی می‌کنید، ساعت شروع بازی چه زمانی است، میزان گرما چقدر است و آیا استادیوم سقف و سیستم تهویه مطبوع دارد یا نه. متغیرهای بسیار متفاوتی وجود دارد که تعیین می‌کند چگونه و چه زمانی می‌توانید با ریتم بالا و پرس بازی کنید. اگر قرار بود هر هفته در دالاس بازی کنیم که استادیومش مجهز به سیستم تهویه مطبوع است، شانس بسیار خوبی داشتیم. اما قرار نیست این اتفاق بیفتد."

بلیت صعود به مرحله حذفی در دست سه‌شیرها

تیم ملی انگلیس هفته آینده در دومین دیدار مرحله گروهی خود به مصاف غنا خواهد رفت؛ مسابقه‌ای که آن‌ها به خوبی می‌دانند پیروزی در آن، صعودشان به مرحله حذفی را به طور رسمی قطعی می‌کند. مدیریت فشار بدنی روی بازیکنان و در عین حال ایجاد ثبات دفاعی، آزمون نهایی و بزرگی برای توماس توخل در مسیر صعود خواهد بود. ایجاد تعادل میان صعود زودهنگام از گروه و حفظ توان تاکتیکی و بدنی تیم، اصلی‌ترین هدفی است که در افق پیش روی انگلیس قرار دارد.

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