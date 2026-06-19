تغییر برنامه مصر پیش از دیدار با ایران
تیم ملی مصر در آستانه دیدار برابر ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، برنامه اردوی خود را با تصمیم کادر فنی تغییر داد تا بازیکنان این تیم با آمادگی بیشتری وارد مسابقه شوند.
به گزارش ایلنا، مدیر تیم ملی مصر از تغییر در برنامه اردوی این تیم پیش از دیدار برابر ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد و اعلام کرد این تصمیم با نظر کادر فنی برای کاهش فشار سفر و حفظ آمادگی بازیکنان اتخاذ شده است.
ابراهیم حسن در گفتوگویی تلویزیونی اظهار کرد: «پس از پایان مسابقه با نیوزیلند، کاروان تیم ملی مصر مستقیماً از ونکوور راهی سیاتل خواهد شد و تا زمان دیدار با ایران در همین شهر اقامت میکند.»
وی درباره علت این تصمیم گفت: «در برنامه قبلی پیشبینی شده بود که تیم پس از ترک ونکوور دو روز را در شهر اسپوکن سپری کند و سپس برای مسابقه با ایران به سیاتل برود، اما با توجه به فاصلههای طولانی و زمان محدود میان دو مسابقه، ترجیح دادیم برنامه سفر را تغییر دهیم تا بازیکنان با خستگی کمتری آماده مسابقه شوند.»
مدیر تیم ملی مصر در ادامه به عملکرد این تیم در دیدار برابر بلژیک اشاره کرد و گفت: «بازیکنان تمام نکاتی را که کادر فنی مدنظر داشت به بهترین شکل در زمین اجرا کردند و از این بابت رضایت کامل وجود دارد.»
ابراهیم حسن همچنین معتقد است تیمش در جریان آن مسابقه از یک تصمیم داوری متضرر شده و افزود: «به اعتقاد ما مصر میتوانست در آن بازی صاحب یک ضربه پنالتی شود، اما این اتفاق رخ نداد.»
او درباره گل تساوی بلژیک نیز اظهار داشت: «این گل در شرایطی به ثمر رسید که ضربه آزاد از محلی متفاوت نسبت به نقطه خطا و با سرعت زیادی اجرا شد. در آن لحظه بازیکنان ما هنوز به طور کامل در آرایش دفاعی قرار نگرفته بودند.»
مدیر تیم ملی مصر با تأکید بر اینکه پرونده دیدار با بلژیک بسته شده است، گفت: «اکنون تمام تمرکز ما روی دو مسابقه آینده قرار دارد و کادر فنی برنامهریزی خود را برای این دیدارها انجام داده است.»
وی در پایان نسبت به قدرت حریفان آینده مصر هشدار داد و خاطرنشان کرد: «نباید نیوزیلند و ایران را تیمهای آسانی تصور کرد. هر دو تیم از انگیزه بالایی برخوردار هستند و برای کسب نتیجه تلاش خواهند کرد. ما نیز آنالیز دقیقی از این دو حریف انجام دادهایم و میدانیم که بازیهای دشواری در پیش داریم.»