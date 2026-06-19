برنامه جدید بختیاریزاده برای نیمکت استقلال
سرمربی استقلال در آستانه فصل جدید به دنبال تقویت کادرفنی خود است و علاوه بر استفاده از مربیان فعلی، گزینههای تازهای را نیز برای همکاری مدنظر قرار داده است.
به گزارش ایلنا، سهراب بختیاریزاده که پیش از آغاز وقفه مسابقات کادرفنیاش را با حضور چهرههایی مانند میلاد میداوودی و اوزجان بیزاتی تکمیل کرده بود، همچنان برنامههایی برای ایجاد تغییرات و افزودن نفرات جدید در جمع دستیاران خود دارد.
در ماههای گذشته سرمربی آبیپوشان تلاش کرده بود یکی از پیشکسوتان باشگاه را به کادرفنی اضافه کند، اما این موضوع به نتیجه نرسید. با این حال، بختیاریزاده همچنان از میان گزینههای مطرحشده در حال بررسی شرایط مربیان استقلالی است تا در نهایت با هماهنگی مدیران باشگاه، یک دستیار ایرانی دیگر را به جمع همکاران خود اضافه کند.
همزمان، سرمربی استقلال تمایل دارد از ظرفیت یک مربی خارجی جدید نیز در کنار اعضای فعلی کادرفنی بهره ببرد. بر همین اساس چند گزینه خارجی به او معرفی شدهاند و قرار است پس از بررسی رزومه و شرایط همکاری، گزینه نهایی به باشگاه معرفی شود تا مذاکرات لازم برای حضور او در کادرفنی استقلال انجام گیرد.