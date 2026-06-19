قرعه جذاب برای جانشین گواردیولا

به گزارش ایلنا، هدف اصلی انزو مارسکا، سرمربی جدید منچسترسیتی، در نخستین تابستان حضورش در ورزشگاه اتحاد بدون شک بازسازی اساسی ترکیب تیم اول برای پس گرفتن جام قهرمانی لیگ برتر انگلیس از چنگال آرسنال خواهد بود.

اگرچه سیتیزن‌ها در آخرین سال از دوران افسانه‌ای و ۱۰ ساله پپ گواردیولا موفق به فتح دوگانه حذفی در فوتبال انگلیس شدند، اما این باشگاه اکنون دو فصل متوالی را بدون کسب تاج قهرمانی لیگ برتر سپری کرده است؛ موضوعی که تضاد آشکاری با دوران درخشان چهار قهرمانی پیاپی آن‌ها تا سال ۲۰۲۴ دارد.

برای تغییر این روند، انتظار می‌رود هوگو ویانا، مدیر ورزشی جدید باشگاه، چند انتقال بزرگ و کهکشانی را در بازار نقل و انتقالات هدایت کند که در صدر آن‌ها تلاش برای جذب الیوت اندرسون، هافبک ناتینگهام فارست، با رقمی که احتمالاً رکورد جابه‌جایی‌ها را خواهد شکست، قرار دارد. علاوه بر این، سیتی همچنان علاقه فراوانی به جذب ساندرو تونالی از نیوکاسل یونایتد دارد، هرچند هرگونه اقدام رسمی برای این هافبک ایتالیایی به خروجی‌های تیم بستگی دارد؛ چرا که آینده بازیکنانی چون رودری، نیکو گونزالس، تیجانی رایندرز و متئو کواچیچ در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

برای مارسکا، باشگاه در آستانه نهایی کردن تمدید قراردادهای طولانی‌مدت و سودآور با ستاره‌هایی چون فیل فودن، یوشکو گواردیول و جرمی دوکو است، در حالی که یک پیشنهاد سنگین و جذاب جدید نیز به رودری ارائه شده است. امنیت قراردادی، ثبات لازم را برای تیم فراهم می‌کند؛ به ویژه اینکه پس از نایب‌قهرمانی سیتی در لیگ و حذف ناامیدکننده آن‌ها در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، شایعات نقل و انتقالاتی زیادی پیرامون مهره‌هایی چون جیمز ترافورد، روبن دیاز، ریکو لوئیس، ساوینیو و عمر مرموش به گوش می‌رسد.

لیگ برتر به طور رسمی تایید کرده است که منچسترسیتی کمپین خود برای بازپس‌گیری عنوان قهرمانی را روز یکشنبه، ۲۳ آگوست در خانه و در مقابل بورنموث آغاز خواهد کرد؛ مسابقه‌ای که ساعت ۱۴:۰۰ به وقت بریتانیا آغاز و به صورت زنده از شبکه اسکای اسپورت پخش می‌شود. هم‌زمان با معطوف شدن تمام توجهات به آغاز فصل جدید فوتبال انگلیس، برنامه کامل مسابقات منچسترسیتی در فصل ۲۷-۲۰۲۶ لیگ برتر پس از تایید رسمی به شرح زیر منتشر شده است:

آگوست (مرداد/شهریور): بورنموث (خانه)، کریستال پالاس (بیرون از خانه)

سپتامبر (شهریور/مهر): کاونتری سیتی (خانه)، منچستریونایتد (بیرون از خانه)، ساندرلند (خانه)

اکتبر (مهر/آبان): لیورپول (بیرون از خانه)، ایپسویچ تاون (خانه)، استون ویلا (بیرون از خانه)، برایتون (خانه)

نوامبر (آبان/آذر): ناتینگهام فارست (بیرون از خانه)، فولام (خانه)، آرسنال (بیرون از خانه)

دسامبر (آذر/دی): لیدز یونایتد (خانه)، برنتفورد (بیرون از خانه)، چلسی (خانه)، هال سیتی (خانه)، نیوکاسل (بیرون از خانه)، اورتون (بیرون از خانه)

ژانویه (دی/بهمن): تاتنهام (خانه)، لیدز یونایتد (بیرون از خانه)، ناتینگهام فارست (خانه)، برایتون (بیرون از خانه)، آرسنال (خانه)

فوریه (بهمن/اسفند): فولام (بیرون از خانه)، تاتنهام (بیرون از خانه)، نیوکاسل (خانه)، هال سیتی (بیرون از خانه)

مارس (اسفند/فروردین): اورتون (خانه)، کاونتری سیتی (بیرون از خانه)، منچستریونایتد (خانه)

آوریل (فروردین/اردیبهشت): بورنموث (بیرون از خانه)، کریستال پالاس (خانه)، چلسی (بیرون از خانه)

می (اردیبهشت/خرداد): برنتفورد (خانه)، لیورپول (خانه)، ایپسویچ تاون (بیرون از خانه)، استون ویلا (خانه)، ساندرلند (بیرون از خانه)

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