طلسم ورزشگاه نو گریبان اینتر میامی را گرفت

به گزارش ایلنا، با وجود داشتن آمار خیره‌کننده گلزنی، زوج افسانه‌ای خط حمله اینتر میامی نتوانستند در حضور تماشاگران مشتاق فلوریدایی، ضربه نهایی را برای کسب سه امتیاز این دیدار حساس به ثمر برسانند.

اینتر میامی روز شنبه برای سومین بار در «ورزشگاه نو» به میدان رفت، اما تساوی ۱-۱ مقابل نیوانگلند رولوشن باعث شد تا جشن افتتاحیه خانگی آن‌ها همچنان به تعویق بیفتد. با وجود حضور دو تن از مخرب‌ترین مهاجمان نسل خود، «هرونز» مجبور شد به تقسیم امتیازات رضایت دهد؛ چرا که گل دقیقه ۷۶ ژرمن برترام، اثر گل زودهنگام کارلس گیل، ستاره نیوانگلند را خنثی کرد. جو ورزشگاه «میامی فریدوم پارک» با حمایت‌های بی‌امان گروه هواداری «لا فامیلیا» فوق‌العاده بود، اما انرژی سکوها هم برای پیروزی کافی نبود؛ چرا که مت ترنر، دروازه‌بان تیم ملی آمریکا، با نمایشی خیره‌کننده و ۹ مهار تماشایی، بارها مسی و سوارز را در راه گلزنی ناکام گذاشت.

جادویی که جرقه نزد

این مسابقه شاهد شروع کمیاب لوئیس سوارز ۳۹ ساله در ترکیب اصلی بود که پس از گل تماشایی هفته گذشته مقابل رئال سالت لیک، برای دومین بار در سال جاری از ابتدا به میدان رفت. گی‌یرمو هویوس، سرمربی موقت تیم، پیش از بازی با تمجید از دستاوردهای این دو بازیکن کهنه‌کار گفت: «لوئیس فقط یک گزینه ساده نیست؛ او بازیکنی با بیش از ۶۰۰ گل زده است. او و لئو مسی روی هم رفته بیش از ۱۵۰۰ گل به ثمر رسانده‌اند. این یک اتفاق عادی نیست و در هیچ کجای دیگر چنین چیزی نمی‌بینید. مردم برای دیدن جادوی آن‌ها می‌آیند؛ این خارق‌العاده است.»

با وجود این هیاهو، «جادوی» زوج سابق بارسلونا در یک‌سوم دفاعی حریف به چشم نیامد. سوارز که احتمالاً آخرین فصل فوتبال حرفه‌ای خود را پشت سر می‌گذارد، در پیدا کردن آن شم گلزنی همیشگی‌اش ناکام بود. این بن‌بست پس از تساوی‌های قبلی مقابل نیویورک ردبولز و آستین اف‌سی در ورزشگاه نو، باعث شد قهرمان فصل گذشته جام ام‌ال‌اس همچنان در حسرت اولین برد در خانه دائمی و جدید خود باقی بماند.

برنامه‌ریزی برای دوران پس از ابرستاره

دشواری در کسب پیروزی در ورزشگاه جدید در حالی رخ می‌دهد که مدیران باشگاه از همین حالا به پروژه بلندمدت خود فکر می‌کنند. خورخه ماس، مالک مشترک باشگاه، اخیراً درباره اثر مسی و ضرورت حفظ سطح بالای تیم حتی پس از جدایی این فوق‌ستاره آرژانتینی صحبت کرده است. در حالی که باشگاه قصد دارد در دو سال آینده از حضور مسی لذت ببرد، استراتژی روشنی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که استانداردهای تیم در ورزشگاه نو افت نخواهد کرد.

خورخه ماس در این باره توضیح داد: «هواداران ما مدام می‌پرسند که ستاره بعدی کیست؟ ما همیشه سعی می‌کنیم بازیکنان بزرگ و در کنار آن‌ها استعدادهای جوان را جذب کنیم تا هواداران حس تعلق داشته باشند. آنچه برای طرفداران ما اهمیت دارد، رقابت و پیروزی است. من می‌خواهم تا زمانی که مسی را برای دو سال آینده در اختیار داریم، از حضورش لذت ببرم.»

تلاطم روی نیمکت و بحران مصدومیت

این تساوی همچنین نشان‌دهنده دوران گذاری است که باشگاه روی نیمکت رهبری خود سپری می‌کند. هویوس در حال حاضر هدایت تیم را به صورت موقت بر عهده دارد؛ چرا که خاویر ماسکرانو تنها پس از گذشت هفت بازی از فصل، به دلایل شخصی به طور غیرمنتظره از سمت خود کناره‌گیری کرد. هویوس شروع مثبتی با پیروزی‌های خارج از خانه مقابل کلرادو راپیدز و رئال سالت لیک داشت، اما فرم خانگی تیم همچنان به صورت یک معما باقی مانده است.

کار میامی با لیست طولانی غایبان از جمله ماتئو سیلوتی و سرخیو رگیلون مصدوم، سخت‌تر هم شده بود. علاوه بر این، یانیک برایت به دلیل محرومیت غایب بود و لئو کامپانا، ستاره سابق و محبوب میامی، فرصت رویارویی با تیم سابقش در پیراهن نیوانگلند را به دلیل مصدومیت پایین‌تنه از دست داد. با وجود این توقف، میامی همچنان در رده‌های بالای کنفرانس شرق باقی مانده و امیدوار است موفقیت‌های خود در جام ام‌ال‌اس ۲۰۲۵ را تکرار کند.

