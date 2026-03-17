پیاسجی با امیدی پررنگ برای صعود به لندن میرود
چلسی و پاریسنژرمن در دیدار برگشت لیگ قهرمانان اروپا مقابل هم قرار میگیرند؛ مسابقهای که در آن شاگردان لوئیس انریکه با اعتمادبهنفس و شانس بالای صعود پا به میدان میگذارند.
به گزارش ایلنا، در یکی از حساسترین دیدارهای دور برگشت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، پاریسنژرمن، مدافع عنوان قهرمانی فرانسه، در استادیوم خانگی چلسی در غرب لندن به میدان خواهد رفت. شاگردان لوئیس انریکه با یک اندوخته ارزشمند پا به این مسابقه میگذارند، اما تاریخچه لیگ قهرمانان نشان داده که هیچ نتیجهای تا سوت پایان بازی قطعی نیست.
نتیجه ۵-۲ در ورزشگاه پارک دو پرنس به نفع پاریسیها، شاید در نگاه اول نشاندهنده یک بازی یکطرفه باشد، اما واقعیت درون زمین چیز دیگری بود. تا دقیقه ۸۶، اختلاف دو تیم در حداقل ممکن قرار داشت (۳-۲)، اما درخشش خویچا کواراتسخلیا و ثبت گل چهارم، شیرازه چلسی را از هم پاشید و حاشیه امنیت فوقالعادهای برای نماینده فرانسه ایجاد کرد. با این حال، پاریسیها به خوبی میدانند که غفلت در لندن میتواند تاوان سنگینی داشته باشد.
چلسی با هدایت لیام روزنیور، در بدترین شرایط روحی ممکن به استقبال این بازی میرود. شکست خانگی ۰-۱ در آخر هفته گذشته مقابل نیوکسل، ضربه مهلکی به جاهطلبیهای این تیم برای حضور در جمع پنج تیم برتر لیگ برتر انگلیس وارد کرد.
پیروزی ۳-۱ منچستریونایتد برابر استون ویلا از یک سو و اوجگیری برنتفورد برای کسب سهمیه اروپایی از سوی دیگر، فشارها را بر روی چلسی و کادر فنیاش به شدت افزایش داده است.
در نقطه مقابل، پاریسنژرمن با یک امتیاز ویژه راهی انگلیس شده است: استراحت مطلق. با همکاری فدراسیون فوتبال فرانسه، بازی آخر هفته این تیم در لیگ داخلی لغو شد تا شاگردان انریکه با بالاترین سطح آمادگی جسمانی و تمرکز کامل، منحصراً روی صعود در لیگ قهرمانان تمرکز کنند.
خبر بد برای هواداران چلسی، غیبت دو مهره تاثیرگذار در سمت راست خط دفاعی است:
ریس جیمز: کاپیتان و کلیدیترین مهره این فصل چلسی به دلیل آسیبدیدگی همسترینگ این نبرد حیاتی را از دست داده است؛ غیبتی که کفه ترازو را به شدت به نفع حریف سنگین میکند.
مالو گوستو: به دلیل بیماری در این مسابقه حضور نخواهد داشت.
اردوی پاریسنژرمن:
قهرمان فرانسه با ترکیبی نسبتاً کامل به میدان میرود و تنها دو غایب در لیست خود دارد:
فابین روئیز: مصدومیت از ناحیه زانو.
کوئنتین انجانتو: کشیدگی عضله همسترینگ.
ترکیب احتمالی چلسی
آبیها برای جبران نتیجه نیاز به یک بازی هجومی اما حسابشده دارند.
روبرت سانچز، جاش آچیمپونگ، وسلی فوفانا، تروه چالوبا، مارک کوکوریا، انزو فرناندز، مویزس کایسدو، استوائو، کول پالمر، پدرو نتو، ژوائو پدرو
ترکیب احتمالی پاریسنژرمن
ماتوی سافونوف. اشرف حکیمی، مارکینیوش، ویلیان پاچو، نونو مندز. وارن زئیر امری، ویتینیا، ژائو نوس. خویچا کواراتسخلیا، عثمان دمبله، بردلی بارکولا