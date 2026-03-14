خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور اعضای باشگاه فجرسپاسی در پویش اهدای خون

حضور اعضای باشگاه فجرسپاسی در پویش اهدای خون
کد خبر : 1762230
لینک کوتاه کپی شد.

مدیران، مربیان و بازیکنان باشگاه فجرسپاسی با حضور در سازمان انتقال خون، در اقدامی داوطلبانه خون خود را برای کمک به مجروحان و تقویت ذخایر خونی مراکز درمانی اهدا کردند.

به گزارش ایلنا، در پی حملات جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی و افزایش نیاز مراکز درمانی به ذخایر خونی، جمعی از مدیران، مربیان و بازیکنان باشگاه فجر سپاسی صبح امروز با حضور در سازمان انتقال خون، در اقدامی هماهنگ و داوطلبانه در پویش اهدای خون شرکت کردند.

مدیرعامل باشگاه فجر سپاسی در حاشیه این اقدام با اشاره به ضرورت همراهی جامعه ورزش با مردم در شرایط دشوار اظهار کرد: «نام فجر همواره با ایثار عجین بوده و وظیفه انسانی و ملی ما ایجاب می‌کرد که در این شرایط سخت، در کنار مردم و مجروحان عزیزمان باشیم.»

این اقدام‌ انسان‌دوستانه با استقبال کادر درمان و مراجعه‌کنندگان به سازمان انتقال خون همراه شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل