حضور اعضای باشگاه فجرسپاسی در پویش اهدای خون

به گزارش ایلنا، در پی حملات جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی و افزایش نیاز مراکز درمانی به ذخایر خونی، جمعی از مدیران، مربیان و بازیکنان باشگاه فجر سپاسی صبح امروز با حضور در سازمان انتقال خون، در اقدامی هماهنگ و داوطلبانه در پویش اهدای خون شرکت کردند.

مدیرعامل باشگاه فجر سپاسی در حاشیه این اقدام با اشاره به ضرورت همراهی جامعه ورزش با مردم در شرایط دشوار اظهار کرد: «نام فجر همواره با ایثار عجین بوده و وظیفه انسانی و ملی ما ایجاب می‌کرد که در این شرایط سخت، در کنار مردم و مجروحان عزیزمان باشیم.»

این اقدام‌ انسان‌دوستانه با استقبال کادر درمان و مراجعه‌کنندگان به سازمان انتقال خون همراه شد.

