هشدار پدری به یامین یامال

کاتالان‌ها که هنوز تحت تأثیر حذف سخت از رقابت‌های جام حذفی مقابل اتلتیکو مادرید بودند، در نیمه دوم توانستند جریان بازی را تغییر دهند. ورود پدری به میدان و درخشش لامین یامال در نهایت نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت مسابقه داشت.

طبق گزارش روزنامه اسپانیایی «اسپورت»، پدری در آغاز نیمه دوم به جای مارک برنال وارد زمین شد و با پاس دقیق خود زمینه‌ساز تک‌گل بازی شد. این هافبک اسپانیایی با ارسال پاس نهایی، یامال را در موقعیت مناسب قرار داد و این بازیکن نیز با شوتی دقیق به گوشه دروازه گل پیروزی‌بخش بارسلونا را به ثمر رساند.

پدری پس از پایان مسابقه درباره شرایط تیم گفت: «از نظر بدنی در وضعیت سختی قرار داشتیم. پس از شکست در جام حذفی فشار زیادی روی تیم بود و همچنین خستگی زیادی داشتیم، بنابراین کسب این پیروزی اهمیت زیادی داشت.»

او همچنین اذعان کرد که بارسلونا هنوز به بهترین سطح خود نرسیده و پیش از دیدار اروپایی مقابل نیوکاسل باید در برخی بخش‌ها پیشرفت کند. پدری در این باره توضیح داد: «در طول بازی نتوانستیم توپ را با سرعت کافی از یک سمت به سمت دیگر منتقل کنیم و باید برخی جزئیات را برای بازی روز سه‌شنبه اصلاح کنیم.»

هافبک بارسلونا در ادامه به نقش کار تیمی در گل مسابقه اشاره کرد و از حرکت فرمین لوپس تمجید کرد؛ حرکتی که فضای لازم برای شکل‌گیری موقعیت گل را فراهم کرد.

او گفت: «اگر حرکت فرمین نبود، احتمالاً گل لامین به ثمر نمی‌رسید. بعد از آن هم یامال ضربه فوق‌العاده‌ای زد و توپ را به گوشه دروازه فرستاد.»

پدری همچنین فاش کرد که پس از پایان بازی، لامین یامال برای تشکر از پاس گل به سراغ او رفته است. به گفته او، این وینگر جوان از پاس تعیین‌کننده هم‌تیمی خود قدردانی کرده است.

در پایان، پدری درباره آینده یامال نیز هشدار داد و تأکید کرد این بازیکن نباید به موفقیت‌های فعلی بسنده کند. او گفت: «لامین بسیار جوان است و هنوز می‌تواند پیشرفت زیادی داشته باشد. مهم‌ترین نکته این است که به کار سخت ادامه دهد و از فوتبال لذت ببرد.»