به گزارش ایلنا، حمید مطهری در نشست خبری پس از دیدار شمس‌آذر قزوین و فولاد خوزستان که با برتری ۲ بر صفر فولاد به پایان رسید، اظهار کرد: «در این مسابقه کاملاً با برنامه جلو رفتیم و بزرگ‌ترین نقطه قوت فولاد این است که دقیقاً می‌داند از بازی چه می‌خواهد.»

وی با اشاره به کیفیت شمس‌آذر افزود: «شمس‌آذر تیم خوب و قابل احترامی است. می‌دانستیم این تیم یکی از برنامه‌های اصلی‌اش استفاده از توپ‌های بلند برای رسیدن به دروازه حریف است و بر همین اساس برای مهار این سبک بازی آماده شده بودیم.»

سرمربی فولاد ادامه داد: «به مدل بازی شمس‌آذر احترام می‌گذاریم؛ هر تیمی سبک خاص خودش را دارد. ما تلاش کردیم این برنامه را کنترل کنیم و در دقایق پایانی نیز با تغییر شکل بازی، مانع از ایجاد خطر با توپ‌های بلند شدیم.»

مطهری ضمن قدردانی از تلاش بازیکنانش گفت: «به هر دو تیم خسته نباشید می‌گویم. بازیکنان فولاد فوق‌العاده زحمت کشیدند و این پیروزی را ابتدا به آن‌ها و سپس به مردم خوب خوزستان تقدیم می‌کنم.»

وی در پایان با اشاره به قضاوت مسابقه خاطرنشان کرد: «از تیم داوری تشکر می‌کنم. هرچند در نیمه دوم در برخی لحظات سوت‌هایی زده شد که فولاد را تحت فشار قرار داد، اما در بعضی صحنه‌ها هم شانس با ما یار بود و در نهایت بازی به سود فولاد به پایان رسید.»

