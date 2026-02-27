به گزارش ایلنا، مرتضی شهسواری، مربی شمس‌آذر قزوین، پس از دیدار برابر فولاد خوزستان در نشست خبری اظهار داشت: «بازی پرفشاری را پشت سر گذاشتیم. در نیمه نخست نمایش قابل قبولی داشتیم، هرچند نتوانستیم همه ایده‌های تاکتیکی‌مان را کامل اجرا کنیم، اما در نیمه دوم روند بازی کاملاً به سود ما تغییر کرد و عملاً کنترل مسابقه را در اختیار داشتیم.»

وی با اشاره به فرصت‌های از دست‌رفته تیمش افزود: «در نیمه دوم چهار تا پنج موقعیت صددرصد گلزنی ایجاد کردیم؛ موقعیت‌هایی که توسط هومن ربیع‌زاده، مهرداد آقاجان‌محمدی، سهیل فداکار و آیدین گودرزی شکل گرفت، اما به شکل عجیبی به گل تبدیل نشد. در مقابل، فولاد از فرصت‌های محدود خود نهایت استفاده را برد.»

شهسواری درباره گل‌های دریافتی شمس‌آذر گفت: «یکی از گل‌ها روی غافلگیری به ثمر رسید و گل دوم نیز در شرایطی رقم خورد که برای جبران نتیجه ریسک کرده بودیم. از نظر تاکتیکی موقعیت خاص و طراحی‌شده‌ای به حریف ندادیم، اما فوتبال بر اساس جزئیات رقم می‌خورد.»

مربی شمس‌آذر با اشاره کوتاه به قضاوت مسابقه خاطرنشان کرد: «تمایلی به ورود جدی به بحث داوری نداریم، اما دو صحنه کاملاً مشهود پنالتی برای ما اعلام نشد؛ هم برخورد روی سهیل فداکار و هم صحنه‌ای که منجر به پاره شدن کفش و جوراب بازیکن‌مان شد. انتظار داریم در ادامه لیگ، دقت بیشتری در قضاوت‌ها لحاظ شود.»

وی در ادامه با اشاره به شرایط مالی باشگاه گفت: «شمس‌آذر از نظر امکانات و بودجه قابل قیاس با بسیاری از رقبا نیست و حتی در نیم‌فصل نیز امکان جذب بازیکنان متعدد را نداشتیم و برای تأمین منابع، برخی بازیکنان را واگذار کردیم. با این حال با تکیه بر جوان‌ها و مسیر بازیکن‌سازی، راه خودمان را ادامه می‌دهیم.»

شهسواری در پایان ضمن عذرخواهی از هواداران شمس‌آذر تصریح کرد: «از حمایت هواداران قدردانی می‌کنم و بابت نتیجه کسب‌شده از آن‌ها عذرخواهی می‌کنم. مطمئن هستم با حفظ روحیه تیمی و ادامه همین روند تمرینی، در ادامه فصل نتایج بهتری خواهیم گرفت و شمس‌آذر دوباره روزهای خوبش را تجربه خواهد کرد.»

