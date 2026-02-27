به گزارش ایلنا، سرمربی تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین ترکیب یازده نفره این تیم را برای دیدار هفته بیست‌وسوم لیگ برتر مقابل فولاد خوزستان اعلام کرد.

بر اساس تصمیم کادر فنی، علیرضا جعفرپور، صائب محبی، هومن ربیع‌زاده، مهدی نژادمهدی، مهدی محمدی، داریوش شجاعیان، حامد بحیرایی، میلاد سورگی، مهرداد آقامحمدی، مهدی ممی‌زاده و سهیل فداکار از ابتدا در ترکیب شمس‌آذر به میدان خواهند رفت.

دیدار تیم‌های شمس‌آذر قزوین و فولاد خوزستان از ساعت ۱۹:۰۰ امروز در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار می‌شود.

