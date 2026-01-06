آخرین اخبار و شایعات نقلوانتقالات اروپا: یوونتوس بهدنبال کیهزا و سورلوث
یوونتوس در تلاش برای تقویت خط حمله خود در نقلوانتقالات زمستانی است و همزمان رئال مادرید نیز وضعیت هافبک جوان کریستال پالاس را زیر نظر دارد. در ادامه، تازهترین اخبار و شایعات نقلوانتقالاتی فوتبال جهان را مرور میکنیم.
به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش گاتزتا دلو اسپورت، باشگاه یوونتوس برای افزایش توان گلزنی خود در ماه ژانویه، فدریکو کیهزا از لیورپول و الکساندر سورلوث از اتلتیکومادرید را بهعنوان دو گزینه مدنظر شناسایی کرده است. با این حال، نباید انتظار توافقی فوری داشت؛ چرا که هرگونه انتقال کیهزا منوط به بازگشت محمد صلاح از جام ملتهای آفریقا خواهد بود؛ رقابتی که احتمالاً تا اواسط ژانویه ادامه دارد. در این شرایط، نام داروین نونیز، مهاجم اروگوئهای الهلال، نیز بهعنوان گزینهای دیگر مطرح شده است.
* روزنامه آ.اس گزارش داده که رئال مادرید وارد رقابت جذب آدام وارتون، هافبک کریستال پالاس، شده است. بر اساس این گزارش، این بازیکن به مادریدیها پیشنهاد شده، اما برای جذب او باید رقمی بیش از ۷۰ میلیون یورو پرداخت شود. رئال مادرید این هافبک ۲۱ ساله انگلیسی را گزینهای مناسب برای جانشینی اورلین شوامنی در میانه میدان یا فراهم کردن امکان بازی تهاجمیتر برای آردا گولر میداند. با این حال، منچسترسیتی، لیورپول، منچستریونایتد و چلسی نیز وضعیت این بازیکن را دنبال میکنند.
* به دنبال آخر هفتهای دشوار و فشار زیاد بر عمق ترکیب آثمیلان در دیدار خارج از خانه مقابل کالیاری، این باشگاه ناتان آکه، مدافع منچسترسیتی، را بهعنوان یکی از اهداف اصلی خود در نقلوانتقالات ژانویه شناسایی کرده است. کوریهره دلو اسپورت مینویسد روسونری آکه را گزینهای آماده برای حضور فوری در ترکیب میدانند؛ بازیکنی که به دلیل تمایل به بازی بیشتر در تیم اصلی، میتواند در دسترس باشد. فدریکو گاتی از یوونتوس و رادو دراگوشین از تاتنهام دیگر گزینههای جایگزین هستند.
* باشگاه تاتنهام که پس از نتایج ضعیف بار دیگر با اعتراض هواداران روبهرو شده، به دنبال تقویت ترکیب خود است. تیمتاک گزارش داده اسپرز به ماگنس اکلیوش، مهاجم موناکو، علاقهمند است؛ بازیکنی که این فصل در تمامی رقابتها سه گل و پنج پاس گل به ثبت رسانده است. همچنین به نوشته اتلتیک، پیشنهاد ۸ میلیون پوندی تاتنهام برای جذب سوزا، مدافع چپ سانتوس، رد شده؛ رقمی که فاصله زیادی با بند فسخ ۸۷ میلیون پوندی این بازیکن ۱۹ ساله برای باشگاههای خارجی دارد.
* به گزارش موندو دپورتیوو، باشگاههای بارسلونا، اینترمیلان و بورسیا دورتموند شرایط جذب برانیمیر ملاچیچ، مدافع کروات هایدوک اشپیلت، را بررسی میکنند. این مدافع دوپا که تا سال ۲۰۲۹ قرارداد دارد، با مبلغی در حدود چهار میلیون یورو در دسترس است و میتواند همان «یک مدافع دیگر» مورد نظر هانسی فلیک باشد. ملاچیچ بازیکنی بلندقد با حضور فیزیکی قابل توجه در خط دفاعی است.
انتقالات قطعی
* باشگاه وستهم یونایتد، والنتین «تاتی» کاستیانوس را با مبلغی در حدود ۳۰ میلیون یورو از لاتزیو به خدمت گرفت.
* آرسنال مدافع راست ۱۹ ساله سوئدی، اسمیلا هولمبرگ، را از باشگاه هاماربی جذب کرد.
* تاتنهام نیز جذب جولیا بلاکستاد، هافبک ۲۴ ساله تیم ملی نروژ، را بهعنوان بازیکن آزاد تأیید کرد.
سایر شایعات
* بارسلونا شانس اصلی جذب دوشان ولاهوویچ، مهاجم یوونتوس، محسوب میشود. قرارداد این مهاجم صربستانی تابستان آینده به پایان میرسد و تاکنون برنامهای برای تمدید آن اعلام نشده است. (سان)
* وستهم یونایتد در آستانه اعلام رسمی جذب تاتی کاستیانوس از لاتزیو قرار دارد. نونو اسپیریتو سانتو پس از شکست ۳ بر صفر مقابل ولورهمپتون چهرهای نگران داشت، اما ورود کاستیانوس میتواند به این تیم در کورس بقا کمک کند. انتظار میرود این مهاجم آرژانتینی تستهای پزشکی را با موفقیت پشت سر بگذارد و انتقالی با رقمی حدود ۲۶ میلیون پوند رقم بخورد. (تاکاسپورت)
* وستهم همچنین به جذب چارلی کرسول، مدافع مرکزی تولوز، فکر میکند، هرچند هنوز تماس رسمیای در این زمینه صورت نگرفته است. این مدافع ۲۳ ساله تا سال ۲۰۲۸ قرارداد دارد. (فلوریان پلتنبرگ)
* دنی کارواخال، کاپیتان رئال مادرید، پیشنهادهایی از داخل و خارج اسپانیا دریافت کرده، اما تمایل دارد در مادرید بماند. قرارداد این مدافع ۳۳ ساله تابستان امسال به پایان میرسد و باشگاه امیدوار است پیش از آن قراردادش را تمدید کند. (آ.اس)
* فولام پیشنهاد ۱۷ میلیون پوندی خود برای جذب آرتور آتا، هافبک دفاعی اودینزه، را با پاسخ منفی مواجه دید. این بازیکن ۲۲ ساله تابستان گذشته به اودینزه پیوسته و فروش او تنها با رقمی بیش از ۲۶ میلیون پوند ممکن خواهد بود.(تاکاسپورت)
* بورنموث و فیورنتینا خواهان جذب مارکو برشیانینی، هافبک ۲۵ ساله آتالانتا، هستند، اما کالیاری و جنوا نیز در این رقابت حضور دارند. (کالچومرکاتو)
* آینتراخت فرانکفورت برای جبران مصدومان خط حمله خود، ویلیام اوسولا، مهاجم ۲۲ ساله نیوکاسل، را هدف قرار داده و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد. (فلوریان پلتنبرگ)
* فنرباغچه علاقهمند به جذب کریستوفر انکونکو است؛ بازیکنی که تابستان گذشته با ۳۵ میلیون یورو از چلسی به آثمیلان پیوست. با این حال، این مهاجم ۲۸ ساله ترجیح میدهد در فوتبال ایتالیا بماند. (گاتزتا دلو اسپورت)
* باشگاه ژیرونا میداند جذب مارکآندره تراشتگن از بارسلونا آسان نخواهد بود، اما حاضر است تا پایان ژانویه منتظر بماند. این دروازهبان ۳۳ ساله ابتدا میخواهد تمامی گزینههای خود در بارسا را بررسی کند، اما احتمال انتقال او در اواخر پنجره وجود دارد. (اسپورت)
* براهیم دیاز در آستانه تمدید قرارداد خود با رئال مادرید تا سال ۲۰۳۰ قرار دارد؛ در حالی که قرارداد فعلی او تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد. (نیکو شیرا)