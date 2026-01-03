گواردیولا: هنوز قرارداد دارم و فصل بعد سرمربی سیتی هستم
سرمربی منچسترسیتی پیش از دیدار تیمش برابر چلسی، درباره آینده خود و جایگاهش در باشگاه توضیح داد و از احترام ویژهاش نسبت به چلسی و مربی سابق این تیم سخن گفت.
به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی، پیش از دیدار تیمش برابر چلسی، در نشست خبری درباره شایعات پیرامون آینده خود اظهار کرد: «آیا فصل بعد سرمربی سیتی خواهم بود؟ خدای من! من قرارداد دارم و هزار میلیون بار این موضوع را گفتهام.»
وی با اشاره به سالهای طولانی حضورش در باشگاه ادامه داد: «میدانم که شاید از من خسته شده باشید، ۱۰ سال اینجا بودهام و کاملاً مطمئنم که روزی خواهم رفت، به شما قول میدهم.»
گواردیولا همچنین به وضعیت باشگاه چلسی اشاره کرد و گفت: «چلسی یک مربی فوقالعاده و فردی برجسته را از دست داد و من این موضوع را ارج مینهم.»
سرمربی سیتی با این اظهارات، ضمن تأکید بر ادامه فعالیتش در باشگاه، احترام خود را به همکاران سابق و روند حرفهای فوتبال نشان داد و تلاش کرد شایعات مربوط به جدایی احتمالیاش را کاهش دهد.