گواردیولا: هنوز قرارداد دارم و فصل بعد سرمربی سیتی هستم

به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی، پیش از دیدار تیمش برابر چلسی، در نشست خبری درباره شایعات پیرامون آینده خود اظهار کرد: «آیا فصل بعد سرمربی سیتی خواهم بود؟ خدای من! من قرارداد دارم و هزار میلیون بار این موضوع را گفته‌ام.»

وی با اشاره به سال‌های طولانی حضورش در باشگاه ادامه داد: «می‌دانم که شاید از من خسته شده باشید، ۱۰ سال اینجا بوده‌ام و کاملاً مطمئنم که روزی خواهم رفت، به شما قول می‌دهم.»

گواردیولا همچنین به وضعیت باشگاه چلسی اشاره کرد و گفت: «چلسی یک مربی فوق‌العاده و فردی برجسته را از دست داد و من این موضوع را ارج می‌نهم.»

سرمربی سیتی با این اظهارات، ضمن تأکید بر ادامه فعالیتش در باشگاه، احترام خود را به همکاران سابق و روند حرفه‌ای فوتبال نشان داد و تلاش کرد شایعات مربوط به جدایی احتمالی‌اش را کاهش دهد.

انتهای پیام/