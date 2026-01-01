خبرگزاری کار ایران
English العربیه
در استادیوم زیبای متروپولیتانو؛

اسپانیا را نهایی کردیم، پرتغال هم در راه! تیم ملی آماده درگیری جهانی

تیم ملی ایران برای آماده‌سازی جام جهانی پا را فراتر گذاشت: بازی با اسپانیا قطعی شد و پرتغال شاید رقیب بعدی ما باشد! شاگردان قلعه‌نویی در مسیر محک واقعی قرار دارند.

به گزارش ایلنا، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در خصوص آخرین وضعیت دیدارهای دوستانه تیم ملی بزرگسالان ایران و آماده‌سازی تیم برای جام جهانی، توضیح داد: دیدار با اسپانیا در دوم ژوئن (۱۲ خرداد) تقریباً قطعی شده و مذاکرات برای برگزاری بازی با پرتغال در همان بازه زمانی نیز ادامه دارد. علاوه بر این، برای فروردین، دو بازی تدارکاتی دیگر با تیم‌های آفریقایی و اروپایی در حال بررسی است و اسلوونی یکی از گزینه‌های مطرح اروپایی محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد که هدف اصلی در این بازی‌ها، محک زدن تیم در برابر حریفان قدرتمند و آماده‌سازی فنی و تاکتیکی بازیکنان است و نه نتیجه نهایی. سخنگوی فدراسیون از تلاش شبانه‌روزی امیر قلعه‌نویی و کادر فنی، انگیزه بالای بازیکنان و هماهنگی با هواداران و افکار عمومی یاد کرد و گفت که تیم ملی متعلق به مردم است.

علوی همچنین به تصویب صورت‌های مالی فدراسیون، آیین‌نامه فیرپلی مالی و روند آماده‌سازی ورزشگاه آزادی اشاره کرد و اعلام کرد که پروژه‌های اجرایی با سرعت پیش می‌رود و بسیاری از بخش‌ها آماده بهره‌برداری شده است. هدف فدراسیون ایجاد فضایی حرفه‌ای و آرام برای آماده‌سازی تیم ملی در مسیر جام جهانی است تا همه امور از نظر فنی، مالی و مدیریتی در بالاترین سطح انجام شود.

