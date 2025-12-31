۱۱ ستاره آزاد از ژانویه: تیمی رویایی بدون هزینه نقلوانتقال (عکس)
با نزدیک شدن به پنجره زمستانی نقلوانتقالات، فهرست بازیکنانی که قراردادشان تابستان آینده به پایان میرسد، توجه باشگاههای بزرگ را به خود جلب کرده است.
به گزارش ایلنا، هر ساله با آغاز زمستان، بازار بازیکنان آزاد به یکی از جذابترین بخشهای فوتبال اروپا تبدیل میشود؛ جایی که نامهایی بزرگ، باتجربه و همچنان رقابتی در دسترس باشگاهها قرار میگیرند، بدون آنکه نیازی به پرداخت حتی یک یورو برای انتقال آنها باشد. در چنین شرایطی، تصور یک ترکیب ایدهآل از ستارههایی که قراردادشان در ماه ژوئن به پایان میرسد، چندان دور از ذهن نیست.
درون دروازه، مانوئل نویر همچنان نماد اطمینان است؛ کاپیتانی با صدایی رسا و نگاهی سرد که سالهاست ستون تیمهای بایرن مونیخ و آلمان بوده. هرچند دیگر مثل یک دهه قبل شیرجه نمیزند، اما قدرت تصمیمگیری، رهبری و تجربهاش او را یک گام جلوتر از رقبا نگه داشته است.
خط دفاع ترکیبی از تجربه و صلابت دارد. در سمت راست، دنی کارواخال با بیش از ۴۰۰ بازی و ۲۶ جام با رئال مادرید، چهرهای قابل اتکا در دیدارهای بزرگ است؛ هرچند مصدومیتهای اخیر کمی از ثبات او کاسته. در قلب دفاع، آنتونیو رودیگر و کالیدو کولیبالی زوجی قدرتمند را تشکیل میدهند؛ یکی متخصص نبردهای تنبهتن و دیگری مسلط در بازیهای هوایی؛ دو مدافع آبدیده در فینالها و مسابقات پرفشار.
در میانه میدان، تعادل و خلاقیت حرف اول را میزند. لئون گورتسکا با دوندگی بالا، قدرت بدنی و نفوذهای از عمق، نقش موتور تیم را ایفا میکند. کنار او، برناردو سیلوا با درک بالای بازی، ریتم مسابقه را تنظیم میکند؛ بازیکنی که میداند چه زمانی باید سرعت بدهد و چه زمانی جریان بازی را آرام کند. حضور این دو، ساختار و انسجام خط میانی را تضمین میکند. در همین خط، نامهایی مانند لوکا مودریچ نیز دیده میشود که با وجود ۴۰ سالگی، همچنان بحث تمدید قراردادش در فوتبال ایتالیا مطرح است.
در خط حمله، قدرت و خلاقیت در کنار هم قرار میگیرند. در یک جناح، سادیو مانه با بیش از ۱۰۰ گل در لیگ برتر انگلیس و تجربه بازی در سطح اول فوتبال اروپا، همچنان کابوس مدافعان کناری است. در سوی دیگر، پائولو دیبالا با پای چپ جادوییاش، بازیکنی غیرقابل پیشبینی و کشنده بین خطوط باقی مانده است.
در نوک حمله، دو ماشین گلزنی دیده میشوند؛ کریم بنزما، برنده توپ طلای ۲۰۲۲، که پختگی یک مهاجم باتجربه را با خلاقیت همیشگیاش ترکیب میکند و در کنار یا در چرخش با او، روبرت لواندوفسکی قرار میگیرد؛ مهاجمی که با وجود ابهام در آیندهاش با بارسلونا، همچنان آمار گلزنی خیرهکنندهای دارد. بهعنوان گزینه دیگر، دوشان ولاهوویچ نیز مطرح است؛ مهاجمی قدرتمند از بالکان که آیندهاش هنوز در حال شکلگیری است.
ترکیبی از بازیکنان آزاد که بدون پرداخت هزینه انتقال، سابقه قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، توپ طلا، رهبری در زمین و بیش از ۱۲۰۰ گل در کارنامه دارند؛ تیمی با گذشتهای درخشان و کیفیتی اثباتشده که میتواند رؤیای هر باشگاه جاهطلبی برای جهش فوری را به واقعیت نزدیک کند.