کارل اتا ایونگ:
خوشحالم که بارسلونا و رئال مادرید من را میخواهند ولی به چلسی فکر میکنم!
در حالیکه دو غول فوتبال اسپانیا، عملکرد درخشان «کارل اتا ایونگ» را از نزدیک زیر نظر دارند، مهاجم جوان لوانته فاش کرد که پیوستن به باشگاه چلسی «یک رویای واقعی» برای اوست.
به گزارش ایلنا، ایونگ ۲۲ ساله که در فصل جاری شش گل برای لوانته به ثمر رسانده، به یکی از چهرههای پرطرفدار بازار نقلوانتقالات اروپا تبدیل شده است. با وجود پیشنهادهای متعدد، باشگاه لوانته اخیراً پیشنهاد ۳۰ میلیون یورویی از سوی تیم زسکا مسکو را رد کرده و تأکید دارد قصد فروش ستاره خود را ندارد.
ایونگ تابستان امسال با قراردادی به ارزش سه میلیون یورو از ویارئال به لوانته پیوست و در مدت کوتاهی توانسته در ترکیب اصلی بدرخشد و نقش محوری در خط حمله تیمش ایفا کند. عملکرد او باعث شده تا نامش در فهرست خرید چند باشگاه بزرگ قرار بگیرد، اما خود او از علاقه قلبیاش به چلسی سخن گفته است.
او در گفتوگو با گیومیاسپورت گفت:«از کودکی چلسی تیم انگلیسی مورد علاقه من بود؛ بیشتر به خاطر دیدیه دروگبا. ساموئل اتوئو هم یک سال در آنجا بازی کرد. چلسی همیشه بازیکنان بزرگ آفریقایی را جذب کرده و این برای من الهامبخش بود. در انگلیس باشگاههای زیادی هستند، اما بازی برای چلسی برایم رؤیایی واقعی است.»
در حالیکه چلسی نیز عملکرد این بازیکن را زیر نظر دارد، اولویت نقلوانتقالاتی این باشگاه فعلاً جذب یک مدافع جدید است و هرگونه اقدام برای خرید ایونگ احتمالاً تا تابستان آینده به تعویق خواهد افتاد.
از سوی دیگر، ستاره کامرونیالاصل لوانته با درخشش خود توجه رئال مادرید و بارسلونا را هم جلب کرده است. با این حال، مدیرعامل باشگاه لوانته خوزه دانویلا تأکید کرده که هنوز هیچ تماس مستقیمی از سوی این دو باشگاه دریافت نکردهاند و فروش ایونگ در زمستان منتفی است.
او در گفتوگو با رادیو مارکا گفت:«تا این لحظه هیچ تماسی از سوی رئال مادرید یا بارسلونا نداشتهایم و از لیگ برتر انگلیس هم پیشنهادی دریافت نشده است. تنها پیشنهاد رسمی، از سوی زسکا مسکو بود که همانطور که گفتم رد شد. علاقه زیادی به ایونگ وجود دارد، اما او در ژانویه فروشی نیست.»
ایونگ با اشاره به الگوهای فوتبالیاش گفت:«اتوئو بهترین بود. همیشه یکی از الگوهای اصلیام بود، مخصوصاً دورانش در بارسلونا. همچنین از لواندوفسکی هم خیلی یاد گرفتهام، بهویژه زمانی که در دورتموند بود. او یک تمامکننده بینظیر است و هوشمندانه حرکت میکند. همیشه میداند چه زمانی باید درخواست توپ کند. وقتی در فوریه مقابل بارسلونا بازی کنیم، امیدوارم بتوانم پیراهن لواندوفسکی را بگیرم تا به مجموعهام اضافه کنم.»
با وجود گمانهزنیها درباره انتقال احتمالیاش، ایونگ تأکید میکند که تمرکز اصلیاش همچنان روی پیشرفت با لوانته است:«واقعاً از اینکه نامم کنار باشگاههایی مثل بارسلونا و رئال مادرید مطرح میشود، خوشحالم؛ این یعنی تلاشم دیده شده. اما من فعلاً فقط روی مسیرم با لوانته تمرکز کردهام. دوستانم مدام درباره شایعات با من تماس میگیرند، اما من معمولاً فقط پلیاستیشن بازی میکنم یا انیمه میبینم. اگر قرار باشد اتفاق بزرگی بیفتد، فقط با تلاش خودم ممکن میشود.»