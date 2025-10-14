مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶
اقتدار بلژیک، تزلزل فرانسه و بازگشت مقتدرانه آلمان
در شبی پراتفاق از رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، سه قدرت بزرگ فوتبال اروپا نمایشهایی متفاوت داشتند.
به گزارش ایلنا، در بلفاست، آلمانِ یولیان ناگلزمان با ترکیبی جوان و ساختارمند، پیروزی اقتصادی و مهمی برابر ایرلند شمالی به دست آورد. ترکیب ۴-۲-۳-۱ مانشافت با حضور کیمیش، رائوم و ویرتس در کنار نیک ولتماده جوان، نشان از اعتماد سرمربی به نسل تازه فوتبال آلمان داشت. در دقیقه ۳۱، ولتماده با استفاده از پاس هوشمندانه ویرتس، تنها گل مسابقه را به ثمر رساند. با وجود مالکیت کامل آلمان در نیمه دوم، دفاع فشرده ایرلند شمالی مانع از گلهای بیشتر شد. این برد نهتنها روند صعود آلمان را حفظ کرد، بلکه نشانهای از بازگشت نظم دفاعی و کارایی تاکتیکی به تیم ناگلزمان بود.
در ریکیاویک اما فرانسه شب دشواری را پشت سر گذاشت. تیم دیدیه دشان با ترکیبی آزمایشی برابر ایسلند قرار گرفت و با وجود شروع هجومی، در نیمه نخست غافلگیر شد. اشتباه کاماوینگا در میانه میدان منجر به گل ویکتور پالسون شد تا میزبان پیش بیفتد. در نیمه دوم، انکونکو با حرکتی انفرادی گل تساوی را زد و ماتتا نیز دقایقی بعد فرانسه را پیش انداخت، اما بینظمی دفاعی خروسها بار دیگر دردسرساز شد و کریستین هلینسون در دقیقه ۷۰ گل تساوی ۲-۲ را ثبت کرد. این تساوی تلخ، زنگ خطری جدی برای فرانسه بود؛ چراکه رقبایی چون اوکراین و بلژیک در مسیر صعود مستقیم نفس به نفس پیش میروند.
در کاردیف، بلژیک نمایشی متفاوت از دو مدعی دیگر ارائه داد. شاگردان دومنیکو تدسکو با هدایت خیرهکننده کوین دی بروین، بازی برتر و منسجمی برابر ولز داشتند و با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شدند. دو پنالتی موفق از دی بروین در کنار گلهای مونیه و تروسار، اقتدار شیاطین سرخ را به رخ کشید. ولز با گلهای جو رودون و ناتان برودهد دوبار اختلاف را کاهش داد، اما انسجام تاکتیکی و تجربه بالای بلژیکیها اجازه بازگشت را از میزبان گرفت.
این نتایج سه چهره متفاوت از فوتبال قدرتهای اروپا را نشان داد:
آلمان در مسیر بازسازی، آرام اما مطمئن پیش میرود؛ فرانسه نیاز دارد از خواب غفلت بیدار شود؛ و بلژیک با وجود تغییر نسل، هنوز هم یکی از منظمترین و آمادهترین تیمهای قاره به شمار میرود.
اگر بخواهیم عنوانی برای این شب انتخاب کنیم، شاید بهترین توصیف همان باشد:
شبی که آلمان بازگشت، فرانسه هشدار گرفت و بلژیک نشان داد هنوز از بهترینهای اروپا است.
صعود تاریخی کیپ ورد به جام جهانی
کشوری با کمتر از ۶۰۰ هزار نفر جمعیت، امشب در مرکز توجه فوتبال جهان قرار گرفت. کیپ ورد، مجمعالجزیرهای کوچک در اقیانوس اطلس، با شکست دادن اسواتینی در رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، برای نخستینبار در تاریخ خود جواز حضور در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان را کسب کرد.
شاگردان پدرو لیتایو بریتو ملقب به بوبیستا، در چارچوب رقابتهای گروه D آفریقا، با پیروزی ۳ بر ۰ مقابل اسواتینی، جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کردند و صعود مستقیمشان را قطعی ساختند. این نتیجه، امیدهای کامرون برای حضور در جام جهانی را نیز از بین برد و باعث شد کیپ ورد به یکی از شگفتیهای بزرگ فوتبال قاره سیاه تبدیل شود.
اگر ترکیب نهایی تیمهای صعودکننده تغییری نکند، کیپ ورد پس از ایسلند، کمجمعیتترین کشور تاریخ جام جهانی خواهد بود. این کشور هرگز در سطح قاره آفریقا نیز قدرت اول به شمار نمیآمد، اما در دههی گذشته مسیری فوقالعاده را طی کرده است. پس از نمایش چشمگیر در جام ملتهای آفریقا ۲۰۱۴ و صعود به یکچهارم نهایی، کوسههای آبی به رتبه ۲۷ رنکینگ فیفا رسیدند؛ بالاترین جایگاه تاریخ فوتبالشان. در جام ملتهای ۲۰۲۳ نیز با صدرنشینی در گروهی سخت که مصر و غنا حضور داشتند، بار دیگر تا مرحله یکچهارم نهایی پیش رفتند.
در ترکیب فعلی این تیم، چند چهرهی سرشناس دیده میشوند. رایان مندز، کاپیتان و باسابقهترین بازیکن تاریخ تیم ملی (با ۹۱ بازی)، سابقه بازی در لیل و ناتینگهام فارست را دارد. در خط دفاع، لوگان کاستا از ویارئال یکی از مهرههای کلیدی تیم است، هرچند به دلیل مصدومیت فعلاً از میادین دور مانده. همچنین دیلان لیورامنتو (بازیکن هلاس ورونا و قرضی در کاساپیا پرتغال) و ببه، مهاجم پیشین منچستریونایتد، از دیگر چهرههای شاخص ترکیب بوبیستا هستند.