پیام احساسی حردانی به هواداران استقلال

مدافع استقلال با انتشار پیامی احساسی در فضای مجازی از هواداران بابت نتایج اخیر عذرخواهی کرد و وعده داد تیم با اتحاد و تلاش، دوباره به روزهای خوب بازمیگردد.
به گزارش ایلنا، پس از تساوی استقلال مقابل چادرملو اردکان و ادامه روند پرفرازونشیب آبیپوشان در لیگ و آسیا، صالح حردانی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود نسبت به شرایط اخیر تیم واکنش نشان داد.
مدافع استقلال خطاب به هواداران نوشت:«هواداران عزیز و وفادار... میدونیم با چه شرایط سختی خودتون رو به ورزشگاه میرسونید و وقتی این حال شمارو میبینیم، بیشتر شرمندتون میشیم. تا الان نتونستیم نتایجی که شایستهی شما عاشقان و وفاداران استقلال هست رو کسب کنیم، ولی همهمون قول میدیم با تمام توان و تلاشمون، با اتحاد و حمایت شما عزیزان، استقلال رو به جایگاه واقعی خودش برسونیم.»
این پیام صادقانه با استقبال گسترده هواداران استقلال روبهرو شد؛ هوادارانی که در هفتههای اخیر علیرغم نتایج نهچندان مطلوب، همچنان با حضور پرشور خود در ورزشگاه از تیم حمایت کردهاند.
به نظر میرسد حردانی و همتیمیهایش، انگیزهای تازه، به دنبال بازگرداندن استقلال به مسیر موفقیت و رضایت هواداران هستند.