نفت و گاز گچساران 0 - 1 پارس جنوبی؛ پیروزی شیرین شاگردان رجب زاده
پارس جنوبی جم با یک گل نفت و گاز گچساران را شکست داد.
به گزارش ایلنا، شاگردان مهدی رجبزاده در دیداری حساس و نفسگیر از هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال کشور با گل دیرهنگام فردین نجفی نفت و گاز گچساران را شکست دادند و سه امتیاز شیرین را به حساب خود واریز کردند.
لحظه طلایی در ثانیههای پایانی
این بازی تا دقایق پایانی با تساوی بدون گل دنبال میشد و به نظر میرسید امتیازات تقسیم خواهد شد اما در دقیقه ۹۰ فردین نجفی با ضربهای دقیق قفل دروازه حریف را شکست تا شادی به اردوی پارس جنوبی برگردد. این گل به معنای کسب دومین پیروزی فصل و جهش تیم در جدول بود.
صعود به رده ششم و بازگشت روحیه
پارس جنوبی جم با این برد ارزشمند ۷ امتیازی شد و به رده ششم جدول صعود کرد. این نتیجه شرایط روحی تیم را تغییر داد و فشارها روی شاگردان رجبزاده را کاهش داد. حالا هواداران این تیم امیدوارند روند رو به رشد ادامه پیدا کند و پارس جنوبی کمکم خود را به جمع مدعیان صدر جدول برساند.
سقوط نفت و گاز گچساران در جدول
در سمت مقابل، تیم نفت و گاز گچساران با وجود میزبانی و هدایت محمود فکری نتوانست از امتیاز خانگی بهره ببرد. این شکست باعث شد آنها با همان ۶ امتیاز در جدول بمانند و با چند پله سقوط به رده یازدهم بروند؛ جایگاهی که هواداران این تیم را نگران کرده است.
چشمانداز هفتههای آینده
پارس جنوبی حالا با انگیزه مضاعف آماده دیدارهای بعدی خواهد شد و میتواند در صورت تداوم این روند خود را به جمع تیمهای بالای جدول برساند. در مقابل، گچسارانیها باید به فکر جبران این شکست باشند تا از خطر نزدیک شدن به منطقه پایین جدول دور شوند.