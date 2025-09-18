پارس جنوبی 2-0 شناورسازی قشم: نخستین برد در گام چهارم
پارس جنوبی جم با کسب اولین پیروزی فصل برابر شناورسازی قشم، از بحران نتایج ضعیف خارج شد و چند پله در جدول صعود کرد تا فشار از روی نیمکت این تیم برداشته شود.
به گزارش ایلنا، در ادامه هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور، پارس جنوبی جم در خانه موفق شد با نتیجهای ارزشمند شناورسازی قشم را شکست دهد و اولین برد فصل خود را جشن بگیرد.
شاگردان مهدی رجبزاده که در سه هفته نخست تنها یک امتیاز اندوخته بودند، این بار با ارائه نمایشی حسابشده سه امتیاز کامل را به دست آوردند و بحران ابتدای فصل را پشت سر گذاشتند. این پیروزی در شرایطی به دست آمد که شکست در این دیدار میتوانست آینده نیمکت جم را تحتتأثیر قرار دهد.
با این برد، پارس جنوبی جم ۴ امتیازی شد و به رده سیزدهم جدول صعود کرد تا کمی از انتهای جدول فاصله بگیرد. این نتیجه باعث شد هواداران جنوبی پس از هفتهها طعم برد را بچشند و رجبزاده نفس راحتی بکشد.
در مقابل، شناورسازی قشم که پیش از این مسابقه در بین تیمهای بالای جدول قرار داشت، با این شکست در همان ۶ امتیاز باقی ماند و به رده هفتم سقوط کرد تا داود حقدوست و شاگردانش برای حفظ جایگاه خود در بازیهای آینده کار سختتری داشته باشند.