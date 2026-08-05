مدیر امور شیلات جهاد کشاورزی استان خبر داد:
استان مرکزی در میان 22 استان پرورش ماهیان خاویاری
مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: این استان در جایگاه دهم کشور در زمینه پرورش ماهیان خاویاری و یازدهم کشور در تولید ماهی قزلآلا قرار دارد. همچنین در میان 22 استان فعال در حوزه پرورش ماهیان خاویاری است.
به گزارش ایلنا، حسن اکبری به مهمترین تولیدات استان در حوزه آبزیپروری اشاره داشته و در این رابطه افزود: تولیدات حوزه آبزیان استان مرکزی شامل انواع ماهیان سردابی، گرمابی و خاویاری است که بخش عمده این تولیدات را ماهی قزلآلا تشکیل میدهد.
وی ادامه داد: سال گذشته میزان تولید ماهی قزلآلا در استان مرکزی به 10 هزار و 110 تن رسید. باوجود محدودیت منابع آبی و فعالیت واحدهای آبزیپروری در فصل کشاورزی، تولید ماهی قزلآلا در این استان رتبه یازدهم کشور را به خود اختصاص داده است.
مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: این استان سال گذشته در مجموع 10 هزار و 383 تن انواع محصولات آبزیپروری را تولید کرد که رقم قابل قبولی است، اما تلاش مجموعه همچنان برای افزایش تولید ادامه دارد.
اکبری تصریح کرد: سرانه مصرف آبزیان استان مرکزی 10 کیلوگرم در سال است. در حالی که سرانه مصرف کشور 14.5 کیلوگرم و سرانه مصرف جهانی 23 کیلوگرم است. بر این اساس با میانگین کشور 4.5 کیلوگرم و با میانگین جهانی 13 کیلوگرم فاصله داریم.
وی بیان داشت: در این راستا نیاز است اقدامات فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی برای افزایش سرانه مصرف در استان مرکزی مورد توجه قرار گیرد. همچنین شهرداریها نیز برای ساخت و راهاندازی بازارچههای تخصصی عرضه آبزیان، مساعدتهای ویژهای بکار گیرند.
مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی با وجود محدودیتهای مالی، از طریق برگزاری مسابقه، کلاسهای آموزشی و تهیه بروشورهای اطلاعرسانی، در پی فرهنگسازی در بخش فواید مصرف آبزیان است.
اکبری به توسعه گردشگری شیلاتی اشاره کرده و ابراز داشت: استان مرکزی در زمینه ایجاد و راهاندازی مراکز تفریحی شیلاتی در جایگاه پیشرو قرار دارد که این اقدام در افزایش سرانه مصرف اثرگذار است. هماکنون 8 مرکز تفریحی شیلاتی در این استان فعال است.
وی اضافه کرد: مراکز تفریحی شیلاتی استان مرکزی در شهرستانهای اراک، محلات، دلیجان، شازند و ساوه مستقر شدهاند. این مراکز علاوه بر جنبه تفریحی، به عنوان بازارهای فروش مستقیم محصولات شیلات و آبزیان نیز مورد استقبال شهروندان قرار گرفتهاند.