استان مرکزی در میان 22 استان پرورش ماهیان خاویاری

به گزارش ایلنا، حسن اکبری به مهمترین تولیدات استان در حوزه آبزی‌پروری اشاره داشته و در این رابطه افزود: تولیدات حوزه آبزیان استان مرکزی شامل انواع ماهیان سردابی، گرمابی و خاویاری است که بخش عمده این تولیدات را ماهی قزل‌آلا تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: سال گذشته میزان تولید ماهی قزل‌آلا در استان مرکزی به 10 هزار و 110 تن رسید. باوجود محدودیت منابع آبی و فعالیت واحدهای آبزی‌پروری در فصل کشاورزی، تولید ماهی قزل‌آلا در این استان رتبه یازدهم کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: این استان سال گذشته در مجموع 10 هزار و 383 تن انواع محصولات آبزی‌پروری را تولید کرد که رقم قابل قبولی است، اما تلاش مجموعه همچنان برای افزایش تولید ادامه دارد.

اکبری تصریح کرد: سرانه مصرف آبزیان استان مرکزی 10 کیلوگرم در سال است. در حالی که سرانه مصرف کشور 14.5 کیلوگرم و سرانه مصرف جهانی 23 کیلوگرم است. بر این اساس با میانگین کشور 4.5 کیلوگرم و با میانگین جهانی 13 کیلوگرم فاصله داریم.

وی بیان داشت: در این راستا نیاز است اقدامات فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی برای افزایش سرانه مصرف در استان مرکزی مورد توجه قرار گیرد. همچنین شهرداری‌ها نیز برای ساخت و راه‌اندازی بازارچه‌های تخصصی عرضه آبزیان، مساعدت‌های ویژه‌ای بکار گیرند.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی با وجود محدودیت‌های مالی، از طریق برگزاری مسابقه، کلاس‌های آموزشی و تهیه بروشورهای اطلاع‌رسانی، در پی فرهنگ‌سازی در بخش فواید مصرف آبزیان است.

اکبری به توسعه گردشگری شیلاتی اشاره کرده و ابراز داشت: استان مرکزی در زمینه ایجاد و راه‌اندازی مراکز تفریحی شیلاتی در جایگاه پیشرو قرار دارد که این اقدام در افزایش سرانه مصرف اثرگذار است. هم‌اکنون 8 مرکز تفریحی شیلاتی در این استان فعال است.

وی اضافه کرد: مراکز تفریحی شیلاتی استان مرکزی در شهرستان‌های اراک، محلات، دلیجان، شازند و ساوه مستقر شده‌اند. این مراکز علاوه بر جنبه تفریحی، به عنوان بازارهای فروش مستقیم محصولات شیلات و آبزیان نیز مورد استقبال شهروندان قرار گرفته‌اند.

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