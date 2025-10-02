قطع برق 5100 حلقه چاه کشاورزی استان مرکزی از 20 آبان ماه

به گزارش ایلنا، حسین اسدی به وضعیت هشداردهنده بزرگترین سدهای استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص افزود: منابع آبی پشت سدهای کمال‌صالح اراک و الغدیر ساوه در بحرانی‌ترین وضعیت خود از زمان تأسیس قرار گرفته‌اند و حجم ذخایر منابع آبی در این سدها به حداقل ممکن رسیده است. از زمان بهره‌برداری این 2 سد بزرگ استان مرکزی، تاکنون چنین حجمی از کاهش ذخایر آبی تجربه در این استان تجربه نشده و نشان‌دهنده وضعیت بحرانی است.

وی ادامه داد: در مقایسه با مهر ماه سال گذشته، حجم آب پشت سد کمال‌صالح اراک از 23 میلیون به 13 میلیون مترمکعب و حجم آب پشت سد الغدیر ساوه از 22 میلیون مترمکعب به 17.5 میلیون کاهش یافته که نشان‌دهنده افت بیش از 40 تا 50 درصدی است. در گذشته این حجم آب قابل برنامه‌ریزی و بهره‌برداری بود، اما اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ که آب موجود غیرقابل استحصال است و حتی با تجهیزات طراحی‌شده در مطالعات سد نیز امکان برداشت وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی اظهار داشت: میزان آب انتقالی سد کمال‌صالح اراک از 1200 لیتر در ثانیه در سال گذشته به 300 لیتر در ثانیه در سال جاری کاهش یافته که شکننده‌ترین وضعیت تأمین آب شرب کلان‌شهر اراک را رقم زده است. 1.5 میلیون مترمکعب آب در سدالغدیر ساوه نیز تنها قابل استفاده باقی مانده که پیش‌بینی می‌شود تا 40 روز آینده تاب‌آوری داشته باشد و پس از آن باید به سراغ منابع غیرقابل برنامه‌ریزی رفت.

اسدی به اقدامات اجرایی در راستای مقابله با بحران تأمین منابع آب در استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: سکوهای شناور در سد کمال‌صالح اراک، طراحی و نصب شده‌اند تا بتوان از منابع باقی‌مانده بهره‌برداری کرد. 30 حلقه چاه پدافندی در اراک و 19 چاه حلقه در شهرستان ساوه پیش‌بینی شده که تاکنون 7 حلقه وارد مدار شده‌اند و انتظار می‌رود با تلاش همکاران صنعت آب، حفاری و تجهیز چاه‌های باقی‌مانده تسریع شود.

وی بر نقش مردم در مدیریت مصرف آب تأکید کرده و بیان داشت: در سال جاری با وجود پیش‌بینی جیره‌بندی آب، به دلیل همراهی مردم در بخش خانگی، کمترین قطع آب تجربه شد که استمرار این همکاری ضروری است. بیش از 90 درصد مصرف آب استان مرکزی در بخش کشاورزی است و انتظار می‌رود کشاورزان از کشت محصولات پرآب مانند هندوانه اجتناب کنند. امیدواریم بارندگی‌های پاییز و زمستان بتواند بخشی از بحران را جبران کند.

