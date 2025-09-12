به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد مجیدی در نشستی که با حضور سهامدار عمده، عضو هیئت مدیره، مدیر حراست، ریاست و اعضای شورای اسلامی کار شرکت ایرالکو در محل این کارخانه برگزار شد، افزود: در این نشست موضوعات مهم مرتبط با مسائل صنفی و رفاهی کارکنان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وی به بررسی خواسته‌های کارگران در جلسه هیئت مدیره اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این نشست مقرر شد تمامی خواسته‌های قانونی کارگران شرکت ایرالکو، در جلسه آینده هیئت مدیره که در تاریخ 24 شهریور ماه در محل کارخانه برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد و تصمیمات لازم اتخاذ می‌گردد.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) اظهار داشت: شورای اسلامی کار با توجه به توافقات انجام شده و نگرانی از حفظ سلامت کارکنان، اطلاعیه‌ای صادر کرده و از همکاران خواسته است تا اعتصاب غذای خود را پایان دهند تا روند پیگیری مطالبات بدون ایجاد اختلال ادامه یابد.

مجیدی تصریح کرد: بی‌شک دشمنان این مرز و بوم همواره درصدد بوده‌اند از مشکلات و مطالبات صنفی کارگران عزیز سوءاستفاده کرده و از آن پلی برای ضربه‌زدن به کشور بسازند. اما هوشیاری، بصیرت و تعهد کارگران مؤمن و انقلابی مانع تحقق این توطئه‌ها شده است.

وی بیان داشت: کارگران شرکت ایرالکو، همانگونه که همواره در دفاع از ارزش‌های کشور پیشگام بوده‌اند، امروز نیز با اتحاد و همدلی اجازه نمی‌دهند دشمنان از مشکلات صنفی بهانه‌ای برای تفرقه و آشوب بسازند. قطعاً با تکیه بر وحدت و روحیه جهادی، آینده‌ای روشن و همراه با پیشرفت و عدالت در انتظار جامعه کارگری خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) دفاع قاطعانه از حقوق و مطالبات مشروع همکاران را وظیفه خود دانسته و تأکید کرد: معتقد هستم تحقق مطالبات کارگری و صیانت از کرامت این قشر، عدالت اجتماعی را تقویت کرده و استحکام بنیان‌های اقتدار ملی و پیشرفت کشور را در پی خواهد داشت.

مجیدی ابراز داشت: شرکت ایرالکو در سال‌های گذشته همواره با تلاش و همراهی یکایک همکاران توانسته است مسیر رشد و موفقیت را سپری کند و دستاوردهای ارزشمندی کسب کرده است. این موفقیت‌ها نتیجه همدلی، تعهد و پشتکار خانواده بزرگ شرکت آلومینیوم ایران بوده است.

وی اضافه کرد: توانایی و تجربه ارزشمند همکاران گرامی به عنوان سرمایه‌های اصلی این مجموعه است. از این رو، برای گذر از این شرایط، همراهی، صبوری و همکاری تمامی همکاران را می‌طلبد و با اتحاد و تلاش مشترک، این شرایط فرصتی برای تقویت بنیان‌های شرکت و ایجاد آینده‌ای روشن‌تر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) در پایان گفت: این واحد تولیدی همواره با حمایت سهامداران عمده، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و با تکیه به راهبرد و همت تمامی کارگران و کارکنان خود و به خواست خداوند، در شرایط پیش روی کارخانه، با قدرت هر چه بیشتر به تولید فلز استراتژیک آلومینیوم ادامه خواهد داد.

به گزارش ایلنا، شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) نخستین و بزرگترین تولید کننده شمش‌های آلومینیومی کشور است که در سال 1351 در اراک تأسیس شد. کارگران این شرکت در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، قطع رفاهیات و چند مطالبه صنفی دیگر از حدود 40 روز پیش تاکنون اعتصاب غذا کرده بودند.

