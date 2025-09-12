مدیرعامل شرکت ایرالکو:
تحقق حقوق قانونی کارگران تنها با همکاری مسئولان میتواند میسر شود
خواستههای قانونی کارگران ایرالکو، در جلسه آینده هیئت مدیره بررسی خواهد شد
مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) بر تحقق مسائل صنفی و رفاهی کارگران و کارکنان این شرکت تأکید کرده و گفت: تحقق حقوق قانونی کارگران تنها با همکاری مسئولان و حفظ سلامت آنها میتواند میسر شود. در این راستا باید تدابیر ویژهای اندیشیده شود تا بتوان مطالبات کارگران را محقق کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد مجیدی در نشستی که با حضور سهامدار عمده، عضو هیئت مدیره، مدیر حراست، ریاست و اعضای شورای اسلامی کار شرکت ایرالکو در محل این کارخانه برگزار شد، افزود: در این نشست موضوعات مهم مرتبط با مسائل صنفی و رفاهی کارکنان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
وی به بررسی خواستههای کارگران در جلسه هیئت مدیره اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این نشست مقرر شد تمامی خواستههای قانونی کارگران شرکت ایرالکو، در جلسه آینده هیئت مدیره که در تاریخ 24 شهریور ماه در محل کارخانه برگزار میشود، بررسی خواهد شد و تصمیمات لازم اتخاذ میگردد.
مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) اظهار داشت: شورای اسلامی کار با توجه به توافقات انجام شده و نگرانی از حفظ سلامت کارکنان، اطلاعیهای صادر کرده و از همکاران خواسته است تا اعتصاب غذای خود را پایان دهند تا روند پیگیری مطالبات بدون ایجاد اختلال ادامه یابد.
مجیدی تصریح کرد: بیشک دشمنان این مرز و بوم همواره درصدد بودهاند از مشکلات و مطالبات صنفی کارگران عزیز سوءاستفاده کرده و از آن پلی برای ضربهزدن به کشور بسازند. اما هوشیاری، بصیرت و تعهد کارگران مؤمن و انقلابی مانع تحقق این توطئهها شده است.
وی بیان داشت: کارگران شرکت ایرالکو، همانگونه که همواره در دفاع از ارزشهای کشور پیشگام بودهاند، امروز نیز با اتحاد و همدلی اجازه نمیدهند دشمنان از مشکلات صنفی بهانهای برای تفرقه و آشوب بسازند. قطعاً با تکیه بر وحدت و روحیه جهادی، آیندهای روشن و همراه با پیشرفت و عدالت در انتظار جامعه کارگری خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) دفاع قاطعانه از حقوق و مطالبات مشروع همکاران را وظیفه خود دانسته و تأکید کرد: معتقد هستم تحقق مطالبات کارگری و صیانت از کرامت این قشر، عدالت اجتماعی را تقویت کرده و استحکام بنیانهای اقتدار ملی و پیشرفت کشور را در پی خواهد داشت.
مجیدی ابراز داشت: شرکت ایرالکو در سالهای گذشته همواره با تلاش و همراهی یکایک همکاران توانسته است مسیر رشد و موفقیت را سپری کند و دستاوردهای ارزشمندی کسب کرده است. این موفقیتها نتیجه همدلی، تعهد و پشتکار خانواده بزرگ شرکت آلومینیوم ایران بوده است.
وی اضافه کرد: توانایی و تجربه ارزشمند همکاران گرامی به عنوان سرمایههای اصلی این مجموعه است. از این رو، برای گذر از این شرایط، همراهی، صبوری و همکاری تمامی همکاران را میطلبد و با اتحاد و تلاش مشترک، این شرایط فرصتی برای تقویت بنیانهای شرکت و ایجاد آیندهای روشنتر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) در پایان گفت: این واحد تولیدی همواره با حمایت سهامداران عمده، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و با تکیه به راهبرد و همت تمامی کارگران و کارکنان خود و به خواست خداوند، در شرایط پیش روی کارخانه، با قدرت هر چه بیشتر به تولید فلز استراتژیک آلومینیوم ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا، شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) نخستین و بزرگترین تولید کننده شمشهای آلومینیومی کشور است که در سال 1351 در اراک تأسیس شد. کارگران این شرکت در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، قطع رفاهیات و چند مطالبه صنفی دیگر از حدود 40 روز پیش تاکنون اعتصاب غذا کرده بودند.