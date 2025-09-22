دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی از کارخانه آلتون بازدید کرد

شعبانی تأکید کرد آلتون تنها تولیدکننده با عمق تولید داخل بالای مایکروفر در کشور محسوب می‌شود و تمامی استانداردهای لازم برای این بخش را اخذ کرده است و جز معدود شرکت‌هایی است که در گذر از گاز مبله به رومیزی در بازار ماندگار شده است .

فتح‌الهی، عضو هیئت مدیره انجمن، در این بازدید با تقدیر از عملکرد آلتون، این شرکت را از پیشگامان صنعت لوازم خانگی معرفی کرد و گفت: برای حل مشکلات این صنعت باید از خرد جمعی بهره گرفت.

همچنین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، تخصیص ارز را چالش عمده تولید در کشور دانست و افزود انجمن از تمام ظرفیت‌های خود برای رفع این مشکل استفاده کرده و می‌کند لیکن مشکلات مبتلا به این بخش گاهی به حوزه وزارت صمت هم منحصر نمیگردد.

وی همچنین با اشاره به محدودیت‌های واردات قطعات، اعلام کرد انجمن آماده است با بررسی مشکلات اعضا، این مسائل را با دولت مطرح کرده و برای رفع آن‌ها اقدام کند تا تولید دچار وقفه نشود، اما عدم ارتباط اعضا با انجمن و عدم اعلام مشخص و موضوع محور مشکلات از سوی اعضا، انجمن را از پیگیری آنها وا خواهد نهاد.

این بازدید با حضور در خطوط تولید و آشنایی با آخرین محصولات آلتون به پایان رسید.