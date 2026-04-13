مجید وفایی‌فر، مجری طرح زیست‌بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی ایران (ایمینو)، در گفت‌وگو با ایلنا، به ارزیابی نقش هلدینگ میدکو در زنجیره فولاد کشور پرداخت و بر لزوم حرکت استراتژیک این مجموعه به سمت ارزش‌آفرینی فناورانه تأکید کرد.

وفایی‌فر با اشاره به جایگاه ساختاری هلدینگ میدکو در بخش معدن و سابقه آن در احیای معادن و راه‌اندازی واحدهای تولیدی، تصریح کرد: مجموعه میدکو به آن سطح از بلوغ ساختاری رسیده است که بتواند نقش محوری‌تری در ارتقای تکنولوژیک صنعت ایفاء کند.

وی در ادامه بیان کرد: تمرکز اصلی باید از استخراج صرف خارج شده و به سمت بهره‌برداری حداکثری از مواد معدنی هدایت شود. درآمدزایی از مواد معدنی نیازمند گذار از خام‌فروشی و تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده بالا است.

تاکید بر فناوری‌های نوین در زنجیره فولاد

وفایی‌فر با تأکید بر اهمیت نوآوری در ساختار شرکت‌های بزرگ، افزود: برای دستیابی به این مهم، استفاده از ابزارهای نوین مانند؛ هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و کلاً تحول دیجیتال در خطوط تولیدی و فرآیندهای اکتشافی، یک الزام استراتژیک محسوب می‌شود.

مدیر مرکز نوآوری ایمینو با اشاره به زیرساخت‌های فناورانه موجود در مجموعه میدکو، از جمله شرکت‌هایی مانند فرتاک در حوزه نوآوری، ثنا در حوزه زیرساخت‌های دیجیتال و مانا در حوزه بازی فنی و مهندسی، خاطرنشان ساخت: این زیرساخت‌ها باید تقویت شوند تا بتوانند به صورت مؤثرتری در راستای تقویت بُعد فناوری و گذر کامل از خام‌فروشی به سمت مواد معدنی های‌تک و صنایع پایین‌دستی معدن عمل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات مرکز نوآوری ایمینو برای ارزیابی عملکرد فناورانه بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: ما جایزه میتا را طراحی کردیم که شاخص‌های نوآوری و فناوری بنگاه‌ها را ارزیابی می‌کند. در فاز اول پایلوت، ۱۰ مجموعه را بررسی کردیم و اگر میدکو قصد دارد به عنوان یک بنگاه پیشرو در صنعت مطرح شود، باید خود را به ابزارهای نوآوری و فناوری روز نزدیک‌تر کند و از پتانسیل‌های موجود کمال بهره را ببرد.

مجری طرح ایمینو در پایان سخنان خود افزود: انتظار می‌رود با توجه به توانمندی‌های ساختاری و ارتباطات قوی آن‌ها با بانک پاسارگاد، میدکو مسیری را در پیش گیرد که ارزش افزوده نهایی محصولات معدنی و فولادی کشور را به صورت چشمگیری ارتقاء دهد.

