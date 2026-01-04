تمامی دستاوردها نتیجه همدلی و تلاش جمعی است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، مسعود نصیری، مدیر خط نورد گرم فولاد مبارکه، عملکرد و نقش این خط را چنین تشریح کرد: خط تولید نورد گرم از مهم‌ترین خطوط استراتژیک تولید در شرکت فولاد مبارکه است که به‌دلیل برخورداری از تنوع بالای تولید ابعادی (ضخامت و عرض) و امکان تولید گریدهای مختلف، از خطوط منحصربه‌فرد نورد گرم در کشور و منطقه به شمار می‌آید.

بیشتر کلاف گرم موردنیاز و صنایع استراتژیک کشور در خط نورد گرم فولاد مبارکه تولید می‌شود. در این خط، تختال‌های پیشگرم‌شده در کوره‌های پیشگرم نورد گرم به ورق کلاف‌شده تبدیل می‌گردد و پس از توزین و تسمه‌زنی، به واحدهای بعدی انتقال می‌یابد. این خط شامل سه قسمت اصلی نورد مقدماتی، نورد نهایی و کلاف‌پیچ‌ها است.

بنابر اظهارات نصیری، پس از راه‌اندازی خط نورد گرم در سال 1370 هرچند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه متعددی نظیر نصب و راه‌اندازی کوره‌های پیشگرم 1 و 2، نصب قفسه F7 نورد نهایی، رفت و برگشتی ساختنِ قفسه R3 نورد مقدماتی، تعویض سیستم‌های کامپیوتر کنترل پروسس، توسعه کوره‌های 3 و 4 و... زمینه‌ساز افزایش ظرفیت نامی خط نورد گرم از 2.4 میلیون تن به 4.6 میلیون تن در سال شد؛ اما همدلی، همت و تلاش جمعی همکاران در خط نورد گرم این امر بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد؛ تاجایی‌که این خط موفق به تولید فراتر از ظرفیت و دست‌یابی به قله تولید 5.2 میلیون تن در سال شد.

مدیر خط نورد گرم فولاد مبارکه بر این باور است که همکاران خط تولید، علاوه بر کمیت تولید، همواره به کیفیت تولید نیز توجه ویژه داشته‌اند و دستاوردهای بزرگی در این زمینه کسب کرده‌اند. این موفقیت‌ها علی‌رغم مشکلاتی نظیر تحریم‌ها، کمبود آب، بحران انرژی و... به دست آمده است. انگیزه بالای نیروی انسانی در خط تولید و پشتیبانی حداکثری و بسیار خوب واحدهای پشتیبانی تولید از مهم‌ترین عواملی است که سبب این موفقیت‌های غرورآفرین شده است.

قدردانی از یک تیم بی‌نظیر

حیدر بهرامی، اپراتور اظهار کرد: امروز دلم می‌خواست یک لحظه از کار روزمره دست بکشم و حسی را با شما در میان بگذارم که شاید گاهی در هیاهوی خط تولید و جرثقیل‌های در حال حرکت به‌سادگی نادیده گرفته می‌شود. حس افتخار به بودن در کنار شما. ما فقط همکار نیستیم؛ بلکه حلقه‌هایی از یک زنجیریم که اگر یکی نباشد، کار و تولید از حرکت باز می‌ایستد.

از اپراتورهای باتجربه تا تکنسین‌های جوان، از نیروی‌های نگهداری تعمیرات تا نیروهای کنترل کیفی، هریک چراغی هستند که مسیر تولید را روشن می‌کنند.

افتخار می‌کنم که در نورد گرم مشغول به کارم

مصیب الفیده، مسئول شیفت خط تولید نورد گرم خاطرنشان کرد: در خط تولید نورد گرم، از دیرباز همکاران دلسوز و خونگرمی داشته‌ایم و همکاری و تعامل در بین همکاران همیشگی بوده و این امر باعث افتخار است. افتخار می‌کنم که در نورد گرم مشغول به کارم. با داشتن چنین محیط کار و چنین همکارانی، اشتیاق به حضور در محل کار و انجام وظیفه در من چندین برابر می‌شود و با علاقه بیشتر به تحقق استراتژی نورد گرم که دست‌یابی به محصولات با کیفیت و مطلوب و پایدار است می‌اندیشم.

نوآوری لذتی بی‌بدیل به همراه می‌آورد

علی باروتی، نوردکار گفت:گاهی در دل روال روزمره کاری لحظاتی پدید می‌آیند که نه‌تنها روز، بلکه هفته‌ها و ماه‌ها را معنا می‌بخشند. لحظاتی که چالش به افتخار تبدیل می‌شود و تلاش به ثمر می‌نشیند. در این لحظه‌هاست که مشارکت در خلق اتفاقی بزرگ و غرور ساختن در تک‌تک ما جوانه می‌زند. برای من با 12 سال خدمت در خانواده بزرگ فولاد مبارکه، این لحظات ارزشمند دقیقاً زمانی است که محصول و گریدی جدید برای اولین بار تولید می‌شود. این اولین‌ها فقط یک دستاورد فنی نیستند؛ آن‌ها نفس پیشرفت‌اند و بوی آینده‌ای را می‌دهند که در آن شرکت ما پیشروتر و قوی‌تر و نوآورتر است. وقتی تمام بخش‌ها دست به دست هم می‌دهند، از تحقیق و توسعه تا خط تولید، موفقیت حاصل می‌شود.

حس خوب در محیط کار موهبتی است که سازمان را به پیش می‌راند

صادق اسماعیلی، فورمن تولید نورد گرم تصریح کرد: حس خوب در محیط کار موهبتی است که هم فردای کارکنان را شکوفا می‌سازد و هم سازمان را به پیش می‌راند. این حس شیرین از چند عنصر کلیدی زاده می‌شود: احترام، قدردانی، روحیه تیمی، فرصت رشد و امنیت روانی. این حس یک امتیاز فرعی نیست، بلکه یک ضرورت است که وفاداری، خلاقیت، سلامت و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

به خود می‌بالم که سهم کوچکی از این افتخارات نصیبم شده است

غلامرضا شیری، فورمن تولید نورد گرم اظهار کرد:هنوز شیرینی حضور در گروه بزرگ فولاد مبارکه از یادم نرفته و هیچ‌گاه نیز نخواهد رفت. از اینکه عضو کوچکی از این خانواده پرافتخار صنعتی کشور هستم به خود می‌بالم. اینکه توانسته‌ام گامی هرچند کوچک در مسیری بردارم که مردان بزرگ در آن قدم برمی‌دارند و سهمی، هرچند اندک، از این افتخارات نصیبم شده، افتخاری ماندگار برای من به شمار می‌آید.

تمامی این دستاوردها نتیجه همدلی تلاش جمعی همکاران تولید و تعمیرات در خط تولید نورد گرم است

محسن جلالی، کارشناس تولید نورد گرم افزود: اولین کلاف گرم در دی‌ماه 1370 تولید شد. ظرفیت خط نورد گرم حدود 2.5 میلیون تن بوده و اکنون به بیش از 5 میلیون تن افزایش یافته است. این خط با تولید گریدهای مختلف نیاز صنایع مختلف از جمله لوله‌های انتقال سیالات، خودروسازی و مخازن تحت‌فشار را پاسخ داده است. بازدهی کیفی خط نورد گرم به بیش از 99 درصد افزایش یافته و اهداف کمّی و کیفی ماهیانه و سالیانه را با موفقیت محقق کرده است. استراتژی خط نورد گرم افزایش تولید با تمرکز بر کیفیت محصولات است. تمامی این دستاوردها نتیجه همدلی تلاش جمعی همکاران تولید و تعمیرات در خط تولید نورد گرم است.

همدلی و کار تیمی باعث موفقیت و ایجاد حس خوب می‌شود

علی ابراهیمی، اپراتور نورد نهایی گفت: نیروی انسانی بزرگ‌ترین سرمایه سازمان است و همواره اهمیت زیادی در انجام کارها دارد. به همین دلیل روحیه و میزان انگیزه آن‌ها برای انجام کار بسیار مهم است. محیط کاری مثبت، روحیه قوی و شاد بودن باعث افزایش رضایت و مشارکت کارکنان و بهبود بهره‌وری و کیفیت می‌شود. علاوه بر این همدلی و کار تیمی باعث موفقیت و ایجاد حس خوب می‌شود.

انتهای پیام/