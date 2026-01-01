فولاد مبارکه، پیشران تحول فناورانه کشور

وی با بیان اینکه از دانشگاه انتظار حل مسئله وجود دارد، اما ابزار حل مسئله در اختیار دانشگاه نیست، افزود: کشورهای خارجی تجربیات خوبی از تبدیل دانش به توانمندی دارند، اما در کشورمان تقریباً نمونه موفقی وجود نداشت و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه ظرفیت مناسبی در این حوزه ایجاد کرده است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دانش‌بنیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: پژوهش ذاتاً دارای ریسک است؛ درحالی‌که صنعت ریسک‌گریز است. در این شرایط، اقدامات صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه در چند سال اخیر در راستای رفع نیازهای ضروری صنعت فولاد، قابل‌توجه بوده است.

چیت‌ساز بیان کرد: این صندوق توانست معماری انگیزه را به نحو مطلوب‌تری درون اکوسیستم نوآوری کشور شکل دهد تا کسب‌وکارها بتوانند بر پیشران‌های نوآوری و فناوری متمرکز شوند.