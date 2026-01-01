معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد:
فولاد مبارکه، پیشران تحول فناورانه کشور
احسان چیت ساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که فولاد مبارکه با تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و ایجاد صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر، گام مؤثری در تقویت نوآوری و رفع نیازهای فناورانه صنعت برداشته است. وی تأکید کرد که این صندوق توانسته معماری انگیزه و اکوسیستم نوآوری را شکل دهد تا کسبوکارها بتوانند بر پیشرانهای فناوری و نوآوری متمرکز شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سومین رویداد «پرش» در مرکز توسعه کسبوکار صنعت ۴ فولاد مبارکه در دانشگاه تهران گفت: دانشگاهها برای ایفای نقش خود بهدنبال داده و موضوع هستند تا در نهایت بتوانند مجموعههایی اثربخش باشند و گروه فولاد مبارکه با تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، گام ارزشمندی در راستای این اثربخشی و رفع نیازهای فناورانه صنعت برداشته است.
وی با بیان اینکه از دانشگاه انتظار حل مسئله وجود دارد، اما ابزار حل مسئله در اختیار دانشگاه نیست، افزود: کشورهای خارجی تجربیات خوبی از تبدیل دانش به توانمندی دارند، اما در کشورمان تقریباً نمونه موفقی وجود نداشت و صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه ظرفیت مناسبی در این حوزه ایجاد کرده است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دانشبنیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: پژوهش ذاتاً دارای ریسک است؛ درحالیکه صنعت ریسکگریز است. در این شرایط، اقدامات صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه در چند سال اخیر در راستای رفع نیازهای ضروری صنعت فولاد، قابلتوجه بوده است.
چیتساز بیان کرد: این صندوق توانست معماری انگیزه را به نحو مطلوبتری درون اکوسیستم نوآوری کشور شکل دهد تا کسبوکارها بتوانند بر پیشرانهای نوآوری و فناوری متمرکز شوند.