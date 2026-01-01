به گزارش ایلنا به نقل از واحد ارتباطات شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری؛ حمید شجاعی،مدیرعامل شرکت در این آیین با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه‌ها اظهار کرد: اجرای همزمان این دو طرح، اقدامی مؤثر در مسیر مدیریت ناترازی انرژی و تضمین پایداری تولید است.

وی افزود: پروژه جایگاه سوخت جایگزین SNG با سرمایه‌گذاری بیش از یک‌هزار میلیارد ریال اجرا شده و در شرایط اضطراری، توان تأمین سوخت مورد نیاز خط تولید را تا ۱۵ روز دارد.

شجاعی همچنین افتتاح خط اسیدشویی را گامی مؤثر در ارتقای کیفیت محصولات، افزایش بهره‌وری و تکمیل زنجیره تولید دانست و گفت: این طرح نقش مهمی در تقویت و تثبیت جایگاه ممتاز شرکت ورق‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده ورق‌های گالوانیزه در خاورمیانه و تنها تولیدکننده ورق‌های ویژه صنعت خودروسازی کشور دارد.

گفتنی است شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با ظرفیت تولید بیش ۶۶۰ هزارتن انواع ورق گالوانیزه بیش از نیمی از بازار محصولات گالوانیزه کشور را در اختیار دارد و لازم به ذکراست خط اسیدشویی این شرکت که امروز با دستور ریاست جمهور به بهره‌برداری رسید ۵۰۰ هزارتن و خطوط نورد سرد این شرکت نیز ۴۳۰ هزارتن ظرفیت تولید دارد.

