فولاد سنگان؛ مصمم در تولید پایدار، متعهد به جامعه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، مدیرکل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی و جمعی از معاونین این سازمان از شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان بازدید نمودند.

رسولیان گفت: تجربه کشور های توسعه یافته در این خصوص، نشانگر تاثیر بنگاه ها و شرکت های صنعتی و اقتصادی در پیشرفت روزافزون کشورهاست و سیاست گذاری و تسهیل گری های دولتی هم نقش بسزایی در توانمندسازی شرکت های تولیدی دارد. وی عنوان داشت در حال حاضر حدود 15 هزار نفر بیمه شده در منطقه صنعتی سنگان مشغول به فعالیت هستند و شرکتهای منطقه سهم بسیار مهم و بالایی در اشتغال جوانان ایفا می کنند.

رسولیان با اشاره به وضعیت تولید در شرکت گفت: مطمئنا ناترازی های انرژی تاثیر مستقیمی بر تولید ما دارد و ما را در دستیابی به ظرفیت اسمی کارخانه ها دچار مشکل خواهد نمود. البته به عنوان یک شرکت پویا و پیشرو، همواره خود را برای حل مشکلات و موانع آماده می کنیم و با برنامه ریزی علمی و دقیق همواره به دنبال بالاترین بهره وری هستیم

رسولیان افزود؛ در حوزه استخراج معدن، ورود جدی به این حوزه داشته ایم و با خرید ماشین آلات و شروع به کار آن درآینده نزدیک شاهد تسریع روند انتقال سنگ آهن به مجموعه فولاد سنگان خواهیم بود.

وی با اشاره به نقش آفرینی و پیشگامی فولاد سنگان در تعهد به مسئولیت های اجتماعی اظهار داشت: فولاد سنگان با عملکرد درخشان در حوزه مسئولیت اجتماعی نقش ارزنده ای در توسعه و آبادانی منطقه ایفا می کند.

مدیرعامل فولاد سنگان با اشاره به پروژه های مسئولیت اجتماعی شرکت از احداث جاده سنگان به تربت حیدریه به عنوان دغدغه جدی شهروندان نام برد و گفت: مصمم هستیم طی ماههای آینده این پروژه را به سرانجام برسانیم. به همین دلیل عملیات اجرایی تسطیح ، آسفالت و … با سرعت و دقت در حال انجام است.

مدیرعامل فولاد سنگان با اشاره اصول توسعه پایدار اظهار داشت: به عنوان یک شرکت شهروند مسئول، هم در عرصه تولید و هم خدمت به جامعه خود را متعهد می دانیم و با برنامه ریزی و حساسیت ویژه عمل می کنیم.

رسولیان از دیگر خدمات شرکت در منطقه سخن گفت و یادآور شد: انجام خدمات پزشکی درمانی ،توسعه ظرفیت های ورزشی و آموزشی از جمله 144 کلاس درس احداث شده در دیگر مناطق شهرستان خواف، کمک به نیازمندان، مشارکت در بازسازی بیمارستان، پل های ارتباطی و … از جمله اقدامات این شرکت در راستای خدمت متعهدانه به مردم فهیم این منطقه از کشور عزیزمان می باشد.

فولاد سنگان شریک بزرگ اجتماعی ما در شرق کشور

در ادامه این جلسه سید حسین ساداتی خادر،سرپرست اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی ضمن اظهار خشنودی و تقدیر از تلاشگران این صنعت در شرق کشور گفت: خوشبختانه حضور آقای دکتر رسولیان با سابقه درخشان مدیریتی در عرصه های مختلف کشور، نوید بخش روزهای بسیار روشن و شکوفایی بیش از پیش این مجموعه صنعتی کشور را به همراه خواهد داشت.

ساداتی خادر افزود: سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی در استان خراسان رضوی حدود 48 درصد از جمعیت استان را تحت پوشش بیمه ای قرارداده و عمدتا منابع آن از حق بیمه های تجمیع شده است.

وی ضمن تجلیل از اقدامات فولاد سنگان در حوزه های اجتماعی و ارائه خدمکات به کارکنان گفت: شرکت فولاد سنگان جز شرکای بزرگ اجتماعی ما در این منطقه از کشور است و این شرکت کانون اصلی توسعه و اشتغال است.

وی در پایان گفت: یکی از وظایف ما همراهی و ارتباط با جامعه کارفرمایی است و انشالله همکاری و هم افزایی متقابل تاثیر بسزایی در توسعه خدمات به جامعه بیمه شدگان در این منطقه خواهد داشت.