پروژه انتقال آب دریا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، پروژه انتقال آب دریا به شرکت فولاد مبارکه اصفهان، امروز ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشور و محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، به‌صورت مجازی و برخط افتتاح شد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران با اشاره به اهمیت تأمین آب پایدار برای فلات مرکزی گفت: از همه عزیزانی که در اجرای این پروژه تلاش کردند، تشکر می‌کنم. سرعت و دقت در اجرای این طرح باعث شد تا آب از خلیج فارس به اصفهان منتقل شود و نیاز صنایع به منابع زیرزمینی و آب زاینده‌رود کاهش یابد.

وی افزود: حل مشکل آب منطقه در اولویت است و جلسات کارشناسی با حضور دانشگاهیان و اساتید دانشگاه همچنان ادامه دارد. امیدواریم با نگاه علمی و برنامه‌ریزی آینده‌نگر، بتوانیم مشکلات موجود را با همکاری و مشارکت استان‌ها و کارشناسان به نحو مقتضی رفع کنیم.

پزشکیان تأکید کرد: پروژه انتقال آب دریا به صنایع اصفهان، گامی مهم در تأمین نیازهای صنعتی و محیط زیستی منطقه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اجرای این طرح را از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی کشور دانست.

محمد اتابک با بیان اینکه بهره‌برداری از این خط انتقال، تأمین پایدار آب صنایع حیاتی مستقر در فلات مرکزی را تضمین می‌کند، گفت: این طرح نقش مؤثری در جبران کمبود آب سطحی و زیرزمینی و پایداری تولید ملی خواهد داشت.

وزیر صمت با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای صفر کردن مصرف آب زاینده‌رود در فولاد مبارکه، افزود: این پروژه گامی بلند در صیانت از محیط‌زیست و میراث طبیعی سرزمین‌مان است.

وی ضمن قدردانی از تلاش مهندسان، کارگران، مدیران و تمامی عوامل اجرایی این طرح، بر ضرورت تداوم توسعه‌های صنعتی بر اساس سیاست‌های دولت چهاردهم تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی صنعت در دولت بر مبنای رویکرد دریا‌محور بازنگری شده و این خط لوله نتیجه همان جانمایی‌ها و تصمیمات گذشته است که امروز به ثمر نشسته است.

وی افزود: ضروری است در توسعه‌های آینده همه شرکت‌ها به ظرفیت‌های دریا توجه کنند تا صنایع کشور با اتکاء به منابع پایدار، مسیر خود را ادامه دهند.

وزیر صمت در پایان با قدردانی از حضور رئیس‌جمهور در این مراسم، ابراز امیدواری کرد که برکات این طرح بزرگ شامل حال مردم و صنایع کشور شود.

۸۰۰ کیلومتر خط انتقال در دو سال

سعید زرندی با بیان اینکه تأمین آب برای فلات مرکزی ایران به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سال‌های اخیر تبدیل شده است، گفت: «فولاد مبارکه با هدف کاهش وابستگی صنایع به منابع زاینده‌رود، پروژه انتقال آب دریا به استان اصفهان را با شعار “از شورِ دریا تا شیرینی تولید” آغاز کرد.

زرندی افزود: این شرکت در حالی کمتر از یک‌ونیم درصد آب زاینده‌رود را مصرف می‌کرد که از باب مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تصمیم گرفت در پروژه‌ای ۳۵ هزار میلیارد تومانی مشارکت کند تا نیاز صنایع به برداشت از منابع محدود آب سطحی کاهش یابد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به اجرای بیش از ۸۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری در این پروژه گفت:فولاد مبارکه ۶۱۰ هزار تن فولاد API X65 ویژه خطوط فشار بالا را برای این طرح طراحی و تولید کرده است.

وی ادامه داد: ۵۳۰ کیلومتر از مسیر انتقال به‌صورت ثقلی طراحی شده که این موضوع، حذف پنج ایستگاه پمپاژ و کاهش چشمگیر مصرف انرژی را به همراه داشته است.

به گفته زرندی، در مجموع ۴۲ پیمانکار و بیش از سه هزار نفر در اجرای این پروژه مشارکت داشته‌اند و تکمیل ۸۰۰ کیلومتر خط انتقال در مدت دو سال، «یک رکورد ملی» به شمار می‌رود.

کاهش فشار از زاینده‌رود و افزایش تاب‌آوری اصفهان

زرندی با تأکید بر اینکه اجرای این پروژه بار صنایع را از منابع زاینده‌رود برداشت، گفت: البته احیای زاینده‌رود نیازمند تصمیمات کلان‌تری است، اما این طرح نقش مهمی در کاهش برداشت صنایع و افزایش تاب‌آوری استان در برابر خشکسالی دارد.

وی افزود: مصرف آب فولاد مبارکه از ۱۶ مترمکعب به‌ازای هر تن فولاد در سال ۱۳۷۱، امروز به حدود ۲/۵ مترمکعب رسیده است. این شاخص، فولاد مبارکه را در جمع کم‌مصرف‌ترین شرکت‌های جهان در حوزه آب قرار داده است.

مدیرعامل فولاد مبارکه از پیشرفت طرح‌های انرژی این شرکت خبر داد و گفت: فاز اول نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه در تیرماه امسال به مدار آمد و تا پایان سال ۴۰۰ مگاوات دیگر نیز به تولید برق مجموعه افزوده خواهد شد.

زرندی همچنین از نهایی‌شدن مذاکرات با وزارت نفت و بهره‌برداری از میدان گازی «مدار» خبر داد و افزود: پروژه نمک‌زدایی از آب دریا نیز گامی در مسیر خودکفایی انرژی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد صنعتی استان بوده است.

سرمایه‌گذاری در هوشمندسازی مصرف آب

زرندی با اشاره به هزینه قابل توجه تأمین آب انتقالی، گفت: مطابق جهت‌گیری‌های برنامه هفتم توسعه، فولاد مبارکه سرمایه‌گذاری در حوزه هوشمندسازی مصرف آب را آغاز کرده است؛ از نصب سنسورها تا سامانه‌های پایش دیجیتال.

وی تأکید کرد: در حالی‌که میانگین مصرف آب در شرکت‌های برتر دنیا ۴ مترمکعب به‌ازای هر تن است، فولاد مبارکه این عدد را به ۲/۲ تا ۲/۵ مترمکعب رسانده است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در پایان گفت: پروژه انتقال آب دریا به صنایع اصفهان حاصل همکاری مشترک دولت، مدیران استان و مجموعه فولاد مبارکه است و می‌تواند آغازگر شکل‌گیری بازار آب صنایع و توسعه پایدار در فلات مرکزی ایران باشد.

براساس اعلام مسئولان، اجرای این پروژه نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین پایدار آب مورد نیاز صنایع اصفهان داشته و با کاهش وابستگی به منابع محدود آب‌های سطحی از جمله زاینده‌رود، می‌تواند پایداری تولید، جلوگیری از توقف خطوط صنعتی و حفظ اشتغال در منطقه را تضمین کند.

گفتنی است، افتتاح این طرح را گامی راهبردی در مدیریت بحران کم‌آبی و توسعه پایدار صنعت کشور توصیف کردند.

