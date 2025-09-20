رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی با اتکاء به صنعت فولاد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، منصوره رام، تصریح کرد: بازدید امروز از فولاد مبارکه و دیدن صنعت فولاد کشور از نزدیک برای من تجربه بزرگی بود. دغدغه‌ای که همواره در سطح شرکت ملی گاز داشته و داریم این است که گاز طبیعی که با مشقت‌های فراوانی پالایش، تولید، انتقال و ذخیره‌سازی می‌شود، در اختیار صنایعی قرار گیرد که بتوانند در کنار اشتغال‌زایی، ارزش‌افزوده بالایی ایجاد کنند.

رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی با اتکاء به صنعت فولاد

«صنعت فولاد» صنعت مادر کشور است و می‌تواند محرک توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی باشد و ما را به رشد اقتصادی ۸ درصدی و هدفی که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده برساند. محدودیت‌های ناشی از ناترازیی‌های انرژی طی سال‌های اخیر، به‌نوعی دامن‌گیر همه شرکت‌ها و صنایع کشور شده و شرکت ملی گاز ایران نیز به‌واسطه اینکه توزیع‌کننده گاز طبیعی است با مشکلات زیادی روبه‌روست؛ اما درنهایت درصدد تأمین پایدار گاز برای همه صنایع به‌خصوص فولاد مبارکه است.

فولاد مبارکه شرکتی در رده‌بندی‌های جهانی است

امیدوارم بتوانیم با برنامه‌ریزی منسجم در زمینه بهینه‌سازی، توسعه میادین گازی و ذخیره‌سازی، حجم گاز موردنیاز را تأمین کنیم. فولاد مبارکه واقعاً یک کارخانه عظیم مجهز به فناوری و تکنولوژی روز دنیاست و به‌عنوان یک ایرانی به خودم افتخار کردم که این عظمت و این میزان از تولید صنعتی در کشور وجود دارد و می‌توانیم مدعی باشیم که فولاد مبارکه شرکتی در رده‌بندی‌های جهانی است.

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان در بازدید از فولاد مبارکه:

قطعاً فولاد مبارکه آینده بهتری خواهد داشت

ابراهیم محسنی، مدیرعامل شرکت گاز اصفهان نیز در پایان بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه گفت: این شرکت در شرایط اعمال تحریم‌های ظالمانه، به‌عنوان یک صنعت پیشگام و بزرگ در کشور و دنیا همچنان افتخارآفرین است. با توجه به شرایط حاکم بر حوزه انرژی، امروز شرایطی فراهم شد تا مسئولان شرکت ملی گاز استان اصفهان و ایران از نزدیک با فرایند تولید و چالش‌های فولاد مبارکه آشنا شوند.

وی اظهار امیدواری کرد که در بخش‌هایی که دولت و شرکت ملی گاز می‌توانند به صنعت، به‌ویژه به فولاد مبارکه، کمک کنند، با همکاری و هم‌فکری‌های لازم بتوان مشکلات مرتبط را حل‌وفصل کرد و قطعاً فولاد مبارکه آینده بهتری خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار فولاد، در جلسه مدیر سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار شرکت ملی گاز ایران و مدیرعامل شرکت گاز اصفهان با معاونان و مدیران ارشد فولاد مبارکه، غلامرضا سلیمی، معاون بهره‌برداری شرکت، گزارش جامعی از فرایند تولید و راهبردهای گروه فولاد مبارکه ارائه کرد.

وی با بیان اینکه با شکل گرفتن فولاد مبارکه، کشورمان در مسیر صاحب تکنولوژی شدن حرکت کرده است و در حال حاضر در بالادست فولاد مبارکه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت تأمین‌کننده و در زنجیره فروش محصولات این شرکت نیز بیش از ۳ هزار مشتری قرار دارند گفت: امروز بسیاری از صنایع ازجمله خودروسازان، تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، فعالان حوزه مواد غذایی، قطعه‌سازان، پروفیل‌سازان و سازندگان سازه‌های صنعتی کشور ماده اولیه موردنیاز خود را از فولاد مبارکه تأمین می‌کنند.

به گفته سلیمی، ظرفیت فولاد مبارکه از ۲.۴ میلیون تن طراحی اولیه به‌مرور در ادوار مختلف به ۷.۲ میلیون تن در شرکت فولاد مبارکه و بیش از ۱۰.۲ میلیون تن در گروه افزایش یافته است. ارزش فعلی فولاد مبارکه به بیش از ۵۰۰ همت افزایش یافته است. این شرکت با گسترش فعالیت خود در گستره جغرافیایی ایران، در بسیاری از استان‌های کشور سرمایه‌گذاری کرده و یکی از عوامل سوددهی فولاد مبارکه همین کامل بودن زنجیره تولید است.

وی مهم‌ترین چالش گروه فولاد مبارکه را محدودیت در حوزه انرژی دانست و گفت: اگرچه صنعت فولاد کشور با چالش‌های دیگری از قبیل حمل‌ونقل، مواد اولیه و تحریم‌ها نیز روبه‌روست، اما محدودیت انرژی در حوزه‌های آب و برق و گاز به‌شدت آزاردهنده و تأثیرگذار است.

سلیمی با تأکید بر خسارت‌هایی که در سال‌های قبل، به‌ویژه سال ۱۴۰۳، بر اثر محدودیت انرژی به فولاد مبارکه تحمیل شده است گفت: چشم‌انداز گروه فولاد مبارکه برای سال ۱۴۱۰ تولید ۱۸ میلیون تن انواع محصولات فولادی و تبدیل شدن به الگوی ملی بنگاه‌داری است. اکنون فولاد مبارکه رتبه چهل‌و‌دوم را در رتبه‌بندی جهانی در اختیار دارد و مصمم است که تا سال ۱۴۱۰ به رده بیستم شرکت‌های جهانی صعود کند.

امروز فولاد مبارکه از تولید حدود ۳۳ میلیون تن فولاد در کشور سهم حدود ۳۳ درصدی دارد و با نقش‌آفرینی این مجموعه، کشورمان در رتبه‌بندی جهانی در رده دهم قرار گرفته است.

نکته حائز اهمیت این است که در زمان‌هایی که فولاد مبارکه با محدودیت‌های انرژی مواجه نیست جایگاه کشورمان در رتبه‌بندی جهانی تا رده هفتم نیز ارتقاء می‌یابد؛ ازاین‌رو شایسته است که متولیان امر به تأمین انرژی گروه فولاد مبارکه توجه ویژه‌تری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدامات فولاد مبارکه در حوزه‌های خودتأمینی آب، برق و گاز اشاره و خاطرنشان کرد: همان‌گونه که اشاره شد، صنعت فولاد می‌تواند جایگزین اقتصاد نفتی باشد به شرط آن که مشکلات این صنعت در زمینه‌های مختلف به‌ویژه انرژی رفع گردد.

در ادامه این جلسه، محمدکاظم صباغی هرندی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه، ضمن استقبال از حضور مسئولان و متولیان شرکت ملی گاز در شرکت فولاد مبارکه، در خصوص دلایل سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در توسعه میدان «مدار»، توضیحاتی داد و پیشنهادهایی در زمینه مصارف بهینه انرژی ارائه کرد.

