در پنجمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار فولاد مبارکه مطرح شد؛
مدیریت مؤثر عوامل انسانی؛ کلید ارتقای فرهنگ ایمنی پایدار و پیشگیری از حوادث
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه؛پنجمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت فولاد مبارکه، در تاریخ 25 شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور معاونتهای بهرهبرداری و سرمایه انسانی، مدیران بهرهبرداری و پشتیبانی، رؤسا، سرپرستان، کارشناسان، مشاوران ایمنی نواحی و بازرسان ایمنی مرکز، در سالن همایشهای مرکز تحقیقات برگزار شد.
لوازم حفاظت فردی بهعنوان آخرین لایه دفاعی در برابر خطرات
در ابتدای این نشست که بهمنظور هماندیشی، بررسی عملکرد ایمنی شرکت، بیان نقاط قوت و شناسایی چالشهای موجود در حوزه ایمنی و بهداشت حرفهای تشکیل شد، غلامرضا سلیمی، معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه، ضمن قدردانی از گزارشهای ارائهشده، از لوازم حفاظت فردی بهعنوان آخرین لایه دفاعی در برابر خطرات یاد و اضافه کرد: هرگاه نتوان ریسکی را بهطور کامل کاهش داد یا حذف کرد، باید از تجهیزات حفاظت فردی برای کاهش شدت پیامدها و پیشگیری از رویدادهای ناخواسته بهره گرفت.
حس مسئولیتپذیری، نهادینهسازی رفتارهای ایمن و رعایت نظم و دیسیپلین کارگاهی
سلیمی در ادامه از تقویت حس مسئولیتپذیری، نهادینهسازی رفتارهای ایمن و تکرارشان تا تبدیل شده آنها به ملکه ذهن کارکنان و رعایت نظم و دیسیپلین کارگاهی برای مدیریت بهتر رویدادها بهعنوان سه اصل بنیادین ایمنی نام برد.
معاون بهرهبرداری همچنین بر اهمیت مدیریت زمان و انجام فعالیتها بر اساس اولویت ریسک، ارائه تجربههای آموختهشده، مرور اقدامات اصلاحی گذشته و معرفی دستاوردهای ایمنی در کمیته و همچنین استفاده از هوش مصنوعی و اتوماسیون خطوط تولید برای کاهش مواجهه کارکنان با خطرات تأکید کرد.
وی ضمن اشاره به شاخصهای کلیدی عملکرد در حوزه ایمنی (FR و SR)، خواستار تلاش مضاعف برای بهبود نتایج شد و خاطرنشان کرد: این مهم جز با نظارت مستمر و دقیق مدیران و رؤسا در خطوط تولید میسر نخواهد شد.
مدیران باید شرایط ایمن برای صیانت از سرمایه انسانی را فراهم آورند
سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مدیران و سرپرستان در ارتقای فرهنگ ایمنی و تحقق هدف سازمان در دستیابی به «حادثه صفر» پرداخت و افزود: مدیران باید در محل فعالیت حاضر شوند، رفتار کارکنان را پایش کنند و شرایط ایمن برای تولید و صیانت از سرمایه انسانی را فراهم آورند. در واقع مدیران مشوق و الگوی اصلی در استفاده از لوازم حفاظت فردی هستند.
وی در بخش پایانی سخنان خود بر اجرای اثربخش جلسات سهدقیقهای ایمنی در ابتدای هر شیفت کاری، برگزاری مانورهای واکنش سریع در شرایط اضطراری در خطوط تولید و نواحی پشتیبانی و تدوین طرحهای اضطراری واقعبینانه متناسب با شرایط خط تولید تأکید کرد.
سالانه حدود ۲۷۰ میلیون حادثه ناشی از کار در جهان رخ میدهد
در ادامه این جلسه، سعید صادقی، روانشناس بالینی، با اشاره به موضوع «عوامل انسانی مؤثر بر حوادث شغلی» و ارائه آمارهای جهانی و ملی، خاطرنشان کرد: طبق برآورد سازمان بینالمللی کار (ILO) سالانه حدود ۲۷۰ میلیون حادثه ناشی از کار در جهان رخ میدهد و نزدیک به ۲ میلیون نفر بر اثر حوادث و بیماریهای شغلی جان خود را از دست میدهند. در ایران نیز طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بیش از 3 هزار و 800 نفر فوت و بیش از ۶۰۰ هزار مصدومیت ناشی از حوادث کار ثبت شده است.
وی با بیان اینکه انسان دارای چهار بُعد زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی است، تأکید کرد: هریک از این ابعاد میتواند در شکلگیری شخصیت، رفتار شغلی و احتمال بروز یا پیشگیری از حادثه نقش اساسی ایفا کند.
این روانشناس بالینی از موارد ذیل بهعنوان عوامل انسانی مؤثر بر بروز حوادث یاد کرد: خستگی، بیخوابی و نوبتکاری مداوم؛ کمآبی بدن در محیطهای گرم؛ عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی؛ خشونت و تعارض ناشی از بیانگیزگی یا فشارهای محیط کار؛ استرس و فشار روانی فردی، خانوادگی و شغلی؛ سهلانگاری و بیتوجهی به قوانین ایمنی؛ مشکلات شناختی مانند کاهش تمرکز، خیالپردازی یا واکنش کند در شرایط اضطراری؛ اعتمادبهنفس بیشازحد یا پخش نادرست مسئولیت در کار گروهی؛ کمبود آموزش و تجربه ناکافی؛ نادیده گرفتن دستورالعملها؛ عدم تناسب شغل با تواناییهای فرد؛ ضعف در درک ریسک و منابع خطر؛ سوءمصرف داروها، مواد مخدر و الکل؛ ارتباط ناکافی مدیران با کارکنان.
وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: مدیریت مؤثر این عوامل انسانی کلید پیشگیری از حوادث و ارتقای فرهنگ ایمنی پایدار در محیطهای صنعتی است.
در ادامه جلسه، محمود صداقتنسب، مدیر تعمیرگاه مرکزی، به همراه ابوالقاسم خواجهگودری، مشاور و کارشناس ایمنی تعمیرگاه مرکزی، گزارشی از اقدامات ایمنی انجامشده در این ناحیه ارائه کردند.
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک پیش از شروع فعالیتها
پس از آن، جواد کیانی رئیس ایمنی، بهداشت حرفهای و آتشنشانی، گزارشی از وضعیت حوادث ماه گذشته ارائه و با اشاره به دستاوردهای ایمنی شرکت، بر اهمیت برگههای اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک پیش از شروع فعالیتها، تدوین دستورالعملها و روشهای باربرداری و ایجاد رویه منسجم برای بازدید و کنترل تجهیزات باربرداری تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به هرم حوادث در شرکت، خواستار اجرای اقدامات اصلاحی کمیتههای بررسی حوادث شد و همکاری جمعی کارکنان و مدیران را برای دستیابی به محیطی ایمن ضروری دانست.
این نشست در ساعت ۱۲ ظهر با جمعبندی مباحث و تأکید مجدد بر این اصل به پایان رسید که «ایمنی، نخستین اولویت فولاد مبارکه و رکن اساسی پایداری تولید و صیانت از سرمایه انسانی است».