تهدیدی برای رقابت جذب استعدادهای فناوری

به گزارش ایلنا؛ آمازون سیاست بازگشت کامل کارکنان به محل کار را اعلام کرده که شامل کار حضوری پنج‌روزه در هفته است؛ تصمیمی که به گفته منابع، روند جذب استعدادهای فناوری را با مشکلاتی مواجه کرده است.

طبق گزارش‌ها، اجرای سیاست جدید آمازون درباره اجباری‌شدن حضور در دفتر موجب شده برخی متخصصان فناوری و مهندسان از پذیرش موقعیت شغلی منصرف شوند. این در حالی است که بسیاری از رقباء همچنان الگوی هیبریدی یا دورکاری را قبول دارند.

منابع اشاره می‌کنند که این سیاست می‌تواند منجر به از دست رفتن استعدادهای برتر شود، چراکه افراد اغلب به انعطاف‌پذیری در محل کار اهمیت می‌دهند.

برخی داخلی‌های آمازون گفته‌اند که فشار برای حضور کامل، با روحیات نسل جدید نیروی کار هماهنگ نیست و ریسک نارضایتی و ترک شرکت را افزایش می‌دهد.

در نهایت، آمازون ممکن است مجبور شود مجدداً این رویکرد را بازنگری کند یا سیاستی منعطف‌تر ارائه دهد تا رقابت خود در بازار کار را حفظ کند.

