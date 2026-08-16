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رونمایی از بانک جامع اطلاعاتی میناب/ میناب؛ در قاب یک روایت جامع

رونمایی از بانک جامع اطلاعاتی میناب/ میناب؛ در قاب یک روایت جامع
کد خبر : 1826445
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همزمان با صد و شصت‌وهشتمین روز از وقوع جنایت جنگی در مدرسه میناب، «بانک جامع اطلاعات، اسناد و روایت‌های میناب» با نشانی minabmemory.com به‌منظور مستندسازی نظام‌مند ابعاد این واقعه و حفظ حافظه تاریخی قربانیان، راه‌اندازی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه پایگاه میناب، این سامانه با هدف پاسداشت شهدای مدرسه میناب، جلوگیری از پراکندگی منابع و مقابله با تلاش‌ها برای تحریف واقعیت، تمامی اسناد، گزارش‌های رسانه‌ای و روایت‌های مرتبط با این جنایت را در بستری متمرکز گردآوری کرده است. این مرجع، علاوه بر ارائه تحلیل‌های مستند، شامل بخش‌های تخصصی از جمله «آرشیو شهدا»، «بازتاب واکنش‌های نهادها و شخصیت‌های داخلی و بین‌المللی»، «پوشش خبری» و «آرشیو هنری» است.

بانک جامع اطلاعات میناب به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌عنوان یک پلتفرم پویا عمل کند؛ به‌طوری که با تداوم روند گردآوری اسناد و روایت‌های جدید، به‌مرور به یکی از کامل‌ترین مراجع دیجیتال برای پیگیری ابعاد حقوقی و اجتماعی این جنایت تبدیل شود.

بانک اطلاعاتی جامع میناب برای تکمیل و توسعه گنجینه خود از مخاطبان و اصحاب رسانه دعوت می‌کند اسناد، تصاویر، روایت‌ها و اطلاعات مرتبط با فاجعه میناب را که در اختیار دارند، برای بررسی و انتشار به سامانه minabmemory.com   برای تکمیل بانک اطلاعاتی ارسال کنند.

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