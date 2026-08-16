نقدوتماشای «آمریکایی آرام» در باغ کتاب
دور جدید نشستهای هفتگی «نقد و تماشا» از پایان مردادماه هر چهارشنبه به همت «مجله میدان آزادی» با اکران و نقد برترین فیلمهای اقتباسی ایران و جهان به صورت هفتگی در پردیس سینمایی باغ کتاب تهران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ فیلم سینمایی تحسینشدۀ «آمریکایی آرام» ساختۀ کارگردان استرالیایی «فیلیپ نویس» در رویداد نقدوتماشا اکران و نقد و بررسی خواهد شد. این فیلم بر اساس رمان شاهکاری به همین نام، اثر نویسنده مشهور انگلیسی «گراهام گرین» ساخته شده است. در این نشست، آمریکایی آرام پس از اکران با حضور دکتر مینو خانی (استاد دانشگاه و منتقد سینما) و میزبانی مجید اسطیری (داستاننویس و منتقد) نقد و بررسی خواهد شد.
مجموعۀ رویداد «نقد و تماشا» برنامه اکران موضوعی بهترین فیلمها و انیمیشنهای جهان، همراه با برگزاری جلسۀ نقد و بررسی این آثار و گفتگوی مخاطبان فیلم است. فصلهای پیشین این رویداد با اکران و نقد شاهکارهای سینمایی ایران و جهان و استقبال دوستداران انیمیشن و سینما برگزار شده بود و از خردادماه امسال نشست هفتگی این رویداد با موضوع سینمای اقتباسی آغاز به کار کرده است. پس از وقفهای که به دلیل تعطیلات رسمی و مناسبتهای آیینی و ملی افتاده بود، این نشستها بار دیگر کار خود را از بیستهشتم مرداد آغاز خواهند کرد.
در اکرانهای هفتگی «نقد و تماشا»، هر هفته یک فیلم اقتباسی با حضور دو منتقد برجستۀ کشورمان اکران و بررسی میشود. بنا به فضای اقتباسی این اکرانها، سعی میشود یکی از منتقدان از اهالی سینما و منتقد دیگر از اهالی ادبیات باشد. یادآوری میشود تمام اکرانها، روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۷ در سالن ۴ پردیس سینمایی باغ کتاب تهران برگزار خواهند شد و برنامه هرماه از اکران، در همان ماه اعلام خواهد شد. رستگاری در شائوشنگ، تاجر ونیزی، مهمان مامان، ناخدا خورشید و روز واقعه از جمله فیلمهای اکرانشده در رویدادهای سینمای اقتباسی نقدوتماشا تا پیش از این نشست بودهاند.
گفتنیست با هماهنگیهای انجامشده اکرانهای هفتگی «نقدوتماشا» بدون هزینه خواهد بود. علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو صندلی میتوانند به وبسایت رویدادهای مجله میدان آزادی به نشانی event. azadisq. com یا برای رزرو آسانتر به بازوی مجلۀ میدان آزادی در پیامرسان بله به نشانی @AzadiEBot مراجعه کنند.