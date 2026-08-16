آثار نقاشان ایرانی در ازبکستان عرضه میشود
رئیس آکادمی هنر ازبکستان با نمایش آثار دو تا سه نفر از هنرمندان برجسته ایرانی در قالب نمایشگاه مجازی در این کشور موافقت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در راستای تقویت و توسعه مناسبات فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان و با هدف گسترش همکاریهای مشترک میان نهادهای هنری دو کشور حسن صفرخانی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان با پروفسور اکمل نورالدینوف، رئیس آکادمی هنر ازبکستان در محل این آکادمی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار نورالدینوف، رئیس آکادمی هنر ازبکستان با قدردانی از اهتمام و تلاشهای رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و فرهنگستان هنر در برپایی این نمایشگاه آن را گامی ارزشمند در مسیر شناخت متقابل هنرمندان دو کشور و تعمیق روابط فرهنگی و هنری ایران و ازبکستان دانست.
وی با تأکید بر ظرفیتهای گسترده آکادمی هنر ازبکستان و فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: توسعه همکاریهای نهادی، برگزاری نمایشگاههای حضوری و مجازی، نشستهای تخصصی و علمی، اجرای طرحهای پژوهشی و فراهم کردن زمینه ارتباط مستقیم میان هنرمندان و مدیران هنری دو کشور میتواند به شناخت دقیقتر ظرفیتهای واقعی ایران و ازبکستان در حوزههای هنرهای تجسمی، صنایع دستی و دیگر شاخههای هنری منجر شود.
اکمل نورالدینوف با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران و جایگاه برجسته این کشور در عرصههای مختلف هنری از جمله نقاشی، خوشنویسی، معماری و موسیقی همچنین تحولات و دستاوردهای ارزشمند هنر معاصر ایران را مورد توجه قرار داد و ظرفیتهای جدید و رو به رشد هنر ازبکستان بهویژه توانمندیهای آکادمی هنر این کشور را بستری مناسب برای گسترش همکاریهای دوجانبه دانست.
وی با اشاره به سیاستهای دولت ازبکستان در زمینه گسترش مناسبات فرهنگی با کشورهای مختلف بهویژه کشورهای همسایه، همکاری با هنرمندان و نهادهای هنری جمهوری اسلامی ایران را فرصتی مهم برای رشد و تعالی هنر در هر دو کشور ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن شرایط در آینده نزدیک به ایران سفر کرده و ضمن بازدید از مراکز و مجموعههای هنری از نزدیک با هنرمندان و مدیران هنری کشورمان دیدار و گفتوگو کند.
در ادامه، حسن صفرخانی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان برگزاری نمایشگاه آثار وی در ایران را نقطه عطفی در مسیر آغاز و تعمیق همکاریهای هنری میان دو کشور دانست و پیشنهاد کرد آثار دو تا سه نفر از هنرمندان برجسته و منتخب معرفیشده از سوی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب نمایشگاه مجازی در ازبکستان به نمایش گذاشته شود.
این پیشنهاد با استقبال رئیس آکادمی هنر ازبکستان مواجه شد و مقرر شد مشخصات هنرمندان و مجموعه آثار منتخب در کوتاهترین زمان در اختیار آکادمی هنر قرار گیرد و اقدامات لازم برای برگزاری نمایشگاه مجازی هنرمندان ایرانی و مراسم افتتاحیه آن انجام شود.
در بخش دیگری از این دیدار رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان بر ضرورت تدوین و امضای یادداشت تفاهم همکاری میان آکادمی هنر ازبکستان و فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
وی زمینههای پیشنهادی همکاری را شامل برگزاری مشترک نمایشگاههای هنری، نشستهای علمی و فرهنگی، طرحها و پروژههای پژوهشی، اعطای فرصتهای مطالعاتی، همکاریهای آموزشی، مشارکت در رویدادهای هنری منطقهای و بینالمللی و سایر زمینههای مورد علاقه دو طرف عنوان کرد.
بر این اساس مقرر شد پیشنویس یادداشت تفاهم از سوی طرف ایرانی تهیه و در اختیار رئیس آکادمی هنر ازبکستان قرار گیرد تا پس از بررسی، بازبینی و اعمال ملاحظات طرف ازبک، متن نهایی برای امضای رؤسای دو مجموعه آماده شود.
در پایان این دیدار، دو طرف با تأکید بر اشتراکات عمیق تاریخی، تمدنی و فرهنگی ایران و ازبکستان، توسعه رفتوآمد هنرمندان، استادان، پژوهشگران و مدیران فرهنگی و هنری دو کشور را ضرورتی اساسی برای تعمیق روابط دوجانبه دانستند.
همچنین بر استمرار ارتباط میان آکادمی هنر ازبکستان و فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران و تبدیل ظرفیتهای موجود به برنامههای عملیاتی و مشترک تأکید شد.
این دیدار را میتوان گامی مؤثر در جهت گشودن فصل تازهای از همکاریهای سازمانیافته هنری میان دو کشور دانست. همکاریای که میتواند با تکیه بر میراث مشترک و پیوندهای دیرینه فرهنگی ایران و ازبکستان، زمینهساز حضور گستردهتر هنرمندان دو کشور در عرصههای نمایشگاهی، پژوهشی، آموزشی و بینالمللی و فراهمکننده شناخت عمیقتر دو ملت از هنر معاصر یکدیگر باشد.